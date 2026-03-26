Семак рассказал о травме Дивеева

сегодня, 12:42

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Игоря Дивеева. Ранее сообщалось, что футболист получил травму.

Игорь Дивеев на протяжении последних двух недель играет с определённой проблемой, поэтому он не будет принимать участие в матче с «Кайратом». Будет восстанавливаться, не поехал в сборную. Главное, что он подлечится. У него характер настоящего бойца, поэтому он играл так, как мог. Педро пока не готов участвовать в общей группе, но к матчу чемпионата уже ждём его в строю.

sihafazatron
сегодня в 13:00
Обычное дело уже для Дивеева
aysnaskpj257
сегодня в 12:53
Зря он к вам попёрся
Гость
