Испания. Примера 2014/2015

«Реал» разгромлен на «Висенте Кальдерон»

07 февраля 2015, 19:52
 В рамках 22 тура Примеры «Реал» потерпел крупное поражение в Мадриде.
 
7 февраля. Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»
 
«Атлетико» - «Реал»  — 4:0 (2:0)
Голы: Тиагу 14', Ньигес 18', Гризманн 67', Манджукич 89'
 
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Миранда, Сикейра, Арда Туран, Тиагу, Габи, Коке (Ньигес 11' (Рауль Гарсия 71') ), Манджукич, Гризманн (Торрес 77')

«Реал»: Касильяс, Варан, Коэнтрау, Карвахаль, Начо, Хедира (Хесе 46'), Кроос, Иско (Ильярраменди  68'), Бэйл, Бензема (Чичарито 74'), Роналду.
 
Предупреждения: Кроос 29', Габи 45', Туран 49', Рауль Гарсия 52', Годин 53', Манджукич 82', Хесе 85'

Главный судья:  Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Источник: soccer.ru Автор: Евгений Петров
