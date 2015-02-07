«Реал» разгромлен на «Висенте Кальдерон»

В рамках 22 тура Примеры «Реал» потерпел крупное поражение в Мадриде.
7 февраля. Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»
«Атлетико» - «Реал» — 4:0 (2:0)
Голы: Тиагу 14', Ньигес 18', Гризманн 67', Манджукич 89'
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Миранда, Сикейра, Арда Туран, Тиагу, Габи, Коке (Ньигес 11' (Рауль Гарсия 71') ), Манджукич, Гризманн (Торрес 77')
«Реал»: Касильяс, Варан, Коэнтрау, Карвахаль, Начо, Хедира (Хесе 46'), Кроос, Иско (Ильярраменди 68'), Бэйл, Бензема (Чичарито 74'), Роналду.
«Реал»: Касильяс, Варан, Коэнтрау, Карвахаль, Начо, Хедира (Хесе 46'), Кроос, Иско (Ильярраменди 68'), Бэйл, Бензема (Чичарито 74'), Роналду.
Предупреждения: Кроос 29', Габи 45', Туран 49', Рауль Гарсия 52', Годин 53', Манджукич 82', Хесе 85'
Главный судья: Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Главный судья: Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.