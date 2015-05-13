Роберто Карлос: «Ювентус» сегодня будет фаворитом"

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/2 финала ЛЧ между «королевским клубом» и «Ювентусом».
- «Ювентус» приезжает на «Бернабеу» в качестве фаворита, ведь он победил в первом матче. Хотя, конечно, туринцам будет очень сложно в Мадриде. На стадионе «Реала» всегда царит особая атмосфера. Впрочем, думаю, что у «бьянконери» все равно хорошие шансы пройти дальше.
- «Ювентус» приезжает на «Бернабеу» в качестве фаворита, ведь он победил в первом матче. Хотя, конечно, туринцам будет очень сложно в Мадриде. На стадионе «Реала» всегда царит особая атмосфера. Впрочем, думаю, что у «бьянконери» все равно хорошие шансы пройти дальше.