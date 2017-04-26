Тер Штеген: «Месси – величайший игрок в истории»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген похвалил своего партнёра по команде Лионеля Месси, назвав его сильнейшим футболистом в истории:
«Думаю, Месси — величайший игрок в истории, поскольку он уникален. Он любит играть в футбол, и ему нравится, когда его окружают хорошие игроки. Полагаю, что он является лучшим в истории благодаря своему таланту и потрясающей игре, которую он демонстрирует в каждом матче».
Ранее бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио выразил уверенность в том, что он выступал лучше, чем Диего Марадона и Лионель Месси.
Лучше его нет и на данный момент.
Лучше его нет и на данный момент.
Я тебе все прощаю.
Я тебе все прощаю.
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Представляешь, турнир состоит не из одного матча, прикинь да! Не веришь? Прогугли ))))
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Представляешь, турнир состоит не из одного матча, прикинь да! Не веришь? Прогугли ))))
А Бензема в Ла Лиге (во всяком случае в этом сезоне) реализует больше моментов, чем подбитый летчик Роналду. Ну ты бы хоть прогуглил кто сейчас худший в Реале по реализации.
А Бензема в Ла Лиге (во всяком случае в этом сезоне) реализует больше моментов, чем подбитый летчик Роналду. Ну ты бы хоть прогуглил кто сейчас худший в Реале по реализации.