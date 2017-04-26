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Тер Штеген: «Месси – величайший игрок в истории»

26 апреля 2017, 02:54

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген похвалил своего партнёра по команде Лионеля Месси, назвав его сильнейшим футболистом в истории:

«Думаю, Месси — величайший игрок в истории, поскольку он уникален. Он любит играть в футбол, и ему нравится, когда его окружают хорошие игроки. Полагаю, что он является лучшим в истории благодаря своему таланту и потрясающей игре, которую он демонстрирует в каждом матче».

Ранее бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио выразил уверенность в том, что он выступал лучше, чем Диего Марадона и Лионель Месси.

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Все комментарии
fr3nd
fr3nd
26 апреля 2017 в 16:28
не игроки барсы должны говорить шо месси лучший в мире
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Mamaev (раскрыть)
26 апреля 2017 в 15:44
Месси когда уйдет на пенсию,он все равно останется лучшим игроком всех времен.
Лучше его нет и на данный момент.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
26 апреля 2017 в 15:43
    ziko1975
    ziko1975
    26 апреля 2017 в 13:16
    Марк сыграл отлично, 50% успеха Барсы в этом матче - его
    nahan
    nahan
    26 апреля 2017 в 13:06
    Марадона лучший!
    Давуд
    Давуд
    26 апреля 2017 в 11:15
    Надо Гомеша убрать , купить 2х норм защитников
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    26 апреля 2017 в 11:00
    Предпологаю,Гомеш лучший игрок мира.но никто этого не замечает,кроме меня.Жаль.
    Dreamlake
    Dreamlake
    26 апреля 2017 в 10:57
    Может быть, через неделю выйдет новость, что Руководство Барселоны продлил контракт с голкипером «Барселоны» Марк-Андре Тер Штегеном.
    Dreamlake
    Dreamlake ответ леон 70 (комментарий удален) (раскрыть)
    26 апреля 2017 в 10:54
      nulll
      nulll
      26 апреля 2017 в 10:05, ред.
      где же был величайший в матчах с Юве? где же он ходил, что никак его не могли найти..
      Шишанутый
      Шишанутый
      26 апреля 2017 в 10:01
        Dreamlake
        Dreamlake ответ RDeanW (раскрыть)
        26 апреля 2017 в 09:59
        еще один пунктик есть у них в контракте, если проиграет Барса в твиттре жаловаться на арбитру.
        Mamaev
        Mamaev
        26 апреля 2017 в 09:11, ред.
        Можно ещё согласиться, что на данный момент Месси не лучший футболист, чередует удачные матчи с провальными. Сейчас определённо лучшего наверное вообще нет. Но гораздо смешнее когда лучшим называют рональду, даже не болельщики реала, его персофаны в основном. А в доказательство 5 голов Баварии, созданных партнёрами и судьей
        Ystavshiy
        Ystavshiy ответ Ararat Djan (раскрыть)
        26 апреля 2017 в 08:51
        Гомеш выиграл ЧЕ без Роналду, пока тот лавку тер.
        ________________________________________________
        Представляешь, турнир состоит не из одного матча, прикинь да! Не веришь? Прогугли ))))
        Ystavshiy
        Ystavshiy
        26 апреля 2017 в 08:48
        Ну как можно относиться серьезно к таким интервью, где одноклубники хвалят своего же? Уже давным давно игроки других клубов не называют его лучшим, лишь изредка аргентинцы поддакивают)
        Ararat Djan
        Ararat Djan ответ NGY (комментарий удален) (раскрыть)
        26 апреля 2017 в 08:31
        Гомеш выиграл ЧЕ без Роналду, пока тот лавку тер.
        А Бензема в Ла Лиге (во всяком случае в этом сезоне) реализует больше моментов, чем подбитый летчик Роналду. Ну ты бы хоть прогуглил кто сейчас худший в Реале по реализации.
        el barsa
        el barsa
        26 апреля 2017 в 08:25
        Истина
        Triem
        Triem
        26 апреля 2017 в 08:15
        Величайший в истории это Зинедин Зидан!
        Mamaev
        Mamaev
        26 апреля 2017 в 08:14
          Pavel Popov 1
          Pavel Popov 1
          26 апреля 2017 в 08:05
          Похоже у них секта великого Месси)))
          Zidane.5
          Zidane.5
          26 апреля 2017 в 07:13
          У них в контрактах прописано все время повторять эту фразу??))))))
          dimir
          dimir
          26 апреля 2017 в 03:35
            Obdulio Varela
            Obdulio Varela
            26 апреля 2017 в 03:15
            И этого охмурили ксендзы
            RDeanW
            RDeanW
            26 апреля 2017 в 02:57
            еще один каталонец пунктик в контракте отрабатывает. после матчей лч сидели молчали, а как палка выстрелила дублем в ворота серьезного соперника, впервые за долгое время, так сразу понесло))
            Гость
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