Тер Штеген: «Месси – величайший игрок в истории»

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26 апреля 2017, 02:54

Голкипер «Барселоны» похвалил своего партнёра по команде , назвав его сильнейшим футболистом в истории:

«Думаю, Месси — величайший игрок в истории, поскольку он уникален. Он любит играть в футбол, и ему нравится, когда его окружают хорошие игроки. Полагаю, что он является лучшим в истории благодаря своему таланту и потрясающей игре, которую он демонстрирует в каждом матче».

Ранее бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио выразил уверенность в том, что он выступал лучше, чем Диего Марадона и Лионель Месси.