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вчера, 15:45

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Барселона»: Алвес Даниэль — Красная карточка, Араухо Рональд — Травма колена, Бальде Алехандро — Травма лодыжки, Ленгле Клеман — Мышечная травма, Роберто Серхи — Мышечная травма, Умтити Самюэль — Травма, Депай Мемфис — Мышечная травма, Фати Ансу — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Барселона» и «Валенсия» набрали соответственно 11 и 2 очка. Разница мячей -5 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Валенсия»: 1.50 — 1.58, дома 1.50 — 1.08.

«Барселона»: 1.65 — 1.17, в гостях 1.25 — 1.17.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1 (коэффициенты 8.10 и 6.65 соответственно).

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 2:3, 2:2, 2:0, 5:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 2:3, 2:2, 2:0, 5:2).

«Валенсия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 2:3, 2:2, 2:0, 5:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.28.