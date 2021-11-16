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«Америка Минейро» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (18.11.2021)

16 ноября 2021, 14:08

«Америка» проведет поединок против «Атлетико» в рамках 33-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Бразилия. Серия А 2021
Америка Минейро
Атлетико
0 : 0
завершен
18 ноября 2021, 01:00
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Америку Минейро». Поставить на хозяев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа гостей в 5.10.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«Америка» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 44 пункта. В последних играх «Америка» выиграла у «Гремио», а также одолела «Спорт Ресифи» и уступила «Атлетико Минейро».

«Атлетико» набрал 38 пунктов и идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В последних поединках бразильский клуб выглядит не лучшим образом, у «Атлетико» была ничья с «Сантосом», а также поражения от «Палмейраса» и «Фламенго».

Информация для ставок

  • «Атлетико» не побеждает четыре игры кряду
  • «Америка» выиграла четыре матча из последних пяти
  • У «Атлетико» ни одного забитого мяча за последние три матча

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничью или победу гостей по коэффициенту 2.10. «Атлетико» находится в неплохой форме и вполне способен зацепиться хотя бы за один балл в грядущем поединке.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.75 1.63 2.34
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Все комментарии
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16 ноября в 16:51
Футбольный клуб Америка Минейро (Белу-Оризонти) одержит победу.
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16 ноября в 14:49
Футбольный клуб Америка Минейро (Белу-Оризонти) выиграет матч.
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