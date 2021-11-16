«Америка Минейро» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (18.11.2021)

«Америка» проведет поединок против «Атлетико» в рамках 33-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.
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0 : 0
завершен
18 ноября 2021, 01:00
четверг
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Америку Минейро». Поставить на хозяев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа гостей в 5.10.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.
Форма команд
«Америка» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 44 пункта. В последних играх «Америка» выиграла у «Гремио», а также одолела «Спорт Ресифи» и уступила «Атлетико Минейро».
«Атлетико» набрал 38 пунктов и идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В последних поединках бразильский клуб выглядит не лучшим образом, у «Атлетико» была ничья с «Сантосом», а также поражения от «Палмейраса» и «Фламенго».
Информация для ставок
- «Атлетико» не побеждает четыре игры кряду
- «Америка» выиграла четыре матча из последних пяти
- У «Атлетико» ни одного забитого мяча за последние три матча
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на ничью или победу гостей по коэффициенту 2.10. «Атлетико» находится в неплохой форме и вполне способен зацепиться хотя бы за один балл в грядущем поединке.