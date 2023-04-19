«Фулхэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (22.04.2023)

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сегодня, 11:05

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.3. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.45.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.87. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Фулхэм» только в прошлом туре чемпионата Англии прервал серию поражений, которая длилась несколько матчей. «Коттеджники» на данный момент занимают 10 место с 42 баллами и отстают на балл от «Брентфорда», идущего на одну позицию выше. В двух последних матчах АПЛ «Фулхэм» обыграл на выезде «Эвертон» (3:1), а ранее уступил на своем поле «Вест Хэму» (0:1).

«Лидс» набрал шесть очков в последних шести матчах и старается держаться подальше от зоны вылета. Команде очень много забивают, что является главной проблемой, ведь в пяти последних турах было пропущено 18 мячей. В предстоящей игре с «Фулхэмом» даже ничейный результат стал бы хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Лидс» крупно проиграл «Ливерпулю» (1:6), а ранее был разгромлен и «Кристал Пэлас» (1:5).

Информация для ставок

«Фулхэм» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Лидс» выиграл только два выездных матча из десяти последних

«Фулхэм» выиграл два последних матча у «Лидса»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фулхэм» постарается вернуться на былые позиции турнирной таблицы, но для этого нужна победа на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.