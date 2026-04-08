В ДР Конго не против в июне провести матч со сборной России

Генеральный секретарь ДР Конго Лилиан Чимпумпу рассказала о возможности проведения товарищеского матча со сборной России летом.

Для нас нет никаких проблем сыграть со сборной России в июне этого года. Мы как раз занимаемся поисками соперников для товарищеских матчей перед чемпионатом мира. Российская сторона может отправить нам предложение, и мы вместе с главным тренером обязательно его рассмотрим. Никаких проблем с ФИФА не будет, и мы открыты к возможности сыграть товарищеский матч сборных ДР Конго и России. Будем ждать предложения.