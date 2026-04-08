Компани – последний романтик Лиги чемпионов. Тренер «Баварии» жертвует порядком ради голов

сегодня, 15:22

В АПЛ поступал аналогично.

Компани рискует ради красоты футбола

«Бавария» могла скучнее разобрать «Реал». Нойер не получил бы приз лучшему игроку матча в Мадриде после девяти сейвов. Ради победы без пропущенного мяча Компани мог иначе выстроить оборону. У тренера была опция расположить хавбеков Киммиха и Павловича глубже, между крайними и центральными защитниками. Для Йозуа такой футбол понятен, немец часто выходил на фланге защиты. Также Компани мог запретить Упамекано и Та поднимать линию обороны перед контратаками «Реала».

Тренер «Баварии» мог сковать Винисиуса и Мбаппе, но так немцы лишались свободы в атаке. Павлович не смог бы перехватывать передачи ради контратак, а Лаймер сидел глубоко в защите, ожидая выпада с участием Александер-Арнольда. «Бавария» могла не пропустить в Мадриде, но в таком случае Компани пришлось бы предать собственную футбольную философию. Ради «Реала» он меняться не стал. Немцы неприлично много забивают, команда в шаге от голевого рекорда за сезон в Бундеслиге.

Компани – главный романтик из восьмерки тренеров, которые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Арбелоа не может позволить себе романтизм, ведь он временный тренер. «Реал» играет скомкано и рвано, с огромным количеством ошибок. Любви между Альваро и командой нет, тренер потакает лидерам и мечтает выбить «Баварию» за счет мастерства футболистов. Артета в «Арсенале» не романтик, ему нужны трофеи. Тренер «Спортинга» Боржес старается быть романтиком, но у него нет ресурсов.

«Спортинг» не обыграл вратаря «Арсенала» Райю, а Хаверц забил на последних секундах. Слот и Энрике – прагматичные тренеры, им очень важен порядок. Луис сказал, что мечтает, чтобы все полевые игроки могли закрыть каждую из позиций, то есть Кварацхелия нужен в центре защиты и в опорной зоне, а не только в атаке. Флик – рациональная сила в романтичной «Барселоне». Немец не всегда может остановить каталонцев, когда ради красоты рискуют результатом. Симеоне как тренер – не романтик.

Остается Компани, за которого говорят результаты всей «Баварии» и отдельных футболистов, особенно нападающих. У лидера Бундеслиги 100 голов в 28 турах. 101 гол за сезон – рекорд всех времен, падет на выходных в матче против «Санкт-Паули»? Великая«Бавария» в 1972 году с Беккенбуэром, Хенессом и Гердом Мюллером разорвала соперников в Бундеслиге. Спустя 54 года рекорд побьет вингер, списанный из «Ливерпуля», бывший игрок «Кристал Пэлас» и нападающий из школы «Тоттенхэма».

У Кейна 49 голов и 5 ассистов за «Баварию». У Олисе – 16 голов и 25 результативных передач, француз – лучший ассистент европейского сезона. Диас забил 23 гола и сделал 15 голевых передач. У команды в Бундеслиге есть ассисты у 18 разных игроков и голы у 18 разных игроков. В «Баварии» у чужих ворот опасны все. Нойер без труда реализует пенальти, будь у него такая возможность. Компани лишь раз проиграл в Бундеслиге, и за короткое время реформировал немецкую голевую машину.

Перекрыл провал триумфом за один год

Хенесс на правах 74-летнего дедушки говорит правду. Почетный президент «Баварии» вспомнил, что Компани был пятым в списке кандидатов. В клубе рассматривали возвращение Нагельсманна или Тухеля, оценивали Рангника и Гласнера. Вариант с Компани появился последним, когда позвонили Гвардиоле. Хосеп сказал, чтобы забирали не глядя. Хенесс и спортивный директор «Баварии» Эберль пошли на ужин с Компани и его отцом Пьером. Через полчаса общения Хенесс принял решение.

Ули поднял большой палец вверх, показав Эберлю знак: «Это – наш парень». Трансфер тренера Компани в «Баварию» за 12 млн евро казался безумным решением. Большой клуб забирал за деньги наставника «Бернли», с которым англичане вылетели из АПЛ . Но Гвардиола знал, что Компани провалил сезон после успеха в Чемпионшипе из-за упрямства и заметной разницы в ресурсах с конкурентами. «Бернли» уверенно поднялся в АПЛ , Венсан набрал 101 очко в сложной лиге, показав потенциал.

Бельгиец – интеллектуально развитой мужчина. Каждый раз, когда тренер «Баварии» говорит, заметно, что нет проблем с логикой, мозг работает быстро. Скорее всего, Компани занимался самообразованием, хотя был футболистом, а в этой профессии много ограниченных знаниями людей. Венсан легко изучает иностранные языки и быстро адаптируется на новом месте. У Венсана огромный опыт лидерства. Он был капитаном «Манчестер Сити» и сборной Бельгии, где хватало сложных персонажей.

Гвардиола подозревал, что Компани быстро вырастет в главного тренера, поэтому Хосеп не оставил бельгийца ассистентом. По завершению карьеры Венсан бросился в омут с головой. В «Андерлехте» и «Бернли» бельгийцу не хватало сильных игроков, а доминирующая «Бавария» полностью подходит стилю. Кстати, о стиле. Хотя Компани 39 лет, то есть для детей, которые смотрят футбол, он – старик, Венсан неплохо одевается даже по меркам европейских школьников. И это сближает с игроками.

Компани не будет издеваться над Олисе, хотя на матч в Мадриде вингер пришел со спущенными намного ниже пояса штанами и закрытым лицом. Майкл провел ритуал – потёр кроссовками газон, пробуя, насколько трава скользкая. Фанаты «Баварии» обожают «инспекцию поля» Олисе, считая её хорошим знаком. Немцы одержали первую за 25 лет победу на «Сантьяго Бернабеу». Игра «Реала» и «Баварии» была свежей и дикой. Настоящий весенний футбол с максимумом ошибок и промахов.

Судьи тоже ошибались, но это – классика Лиги чемпионов. Посмотрим, сохранит ли Компани романтизм в будущем. Дома «Баварии» надо сыграть строже и эффективнее, не забыв о реализации моментов. А пока пресс-служба немцев опубликовала фотографию Компани с разведенными в стороны руками, переиначив название песни совладельца «Ипсвича» и певца Эда Ширана: «Разве вам не интересно?» Зрителям точно было весело, а «Реал» и «Бавария» недовольны результатом матча в Мадриде.

Обе стороны рассчитывали на большее. В этом недовольстве ключ к ответному поединку. Арбелоа видит, что Компани рискует, а Венсан понял, почему его учитель Гвардиола не прошел «Реал». Как создать баланс в игре «Баварии», чтобы футболистам было интересно, но удалось сыграть в полуфинале Лиги чемпионов? На ответ у Компани и его штаба одна неделя. Романтизм Венсана проявляется даже при выборе ассистентов. В «Баварии» работают школьные друзья Компани – Муньенге и Н’Галула.

Коллеги говорят, что Венсан бывает резким, и тогда его школьные друзья сглаживают углы. Компани в футболе обожает риск. «Бернли» тонул, но бельгиец гнул свою линию. В «Баварии» посчитали, что упрямство – признак характера и таланта. Удивительно, но Компани станет первым тренером «Баварии» со времен Гвардиолы, который продержится в клубе два полных сезона. Анчелотти, Хайнкеса, Ковача, Флика, Тухеля и Нагельсманна убирали раньше, а Компани уже провел 100 игр с «Баварией».