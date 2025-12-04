«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (6.12.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.73. Поставить на «Айнтрахт» можно за 4.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3
завтра, 20:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.
Форма команд
«РБ Лейпциг» не участвует в еврокубках и отдыхает больше других лидеров Бундеслиги, поэтому сейчас удерживает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков, что на восемь пунктов меньше, чем у «Баварии» и на одно очко больше, чем у «Боруссии» Дортмунд. В домашней игре с «Айнтрахтом», хозяева постараются использовать не лучшую форму соперника и добиться важной победы. В прошлом туре чемпионата «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Боруссией» М (0:0).
«Айнтрахт» потерял позиции в первой четверке Бундеслиги и сейчас не во всех матчах выглядит уверенно. Тем не менее, команда занимает седьмое место с 21 баллом и на пять очков отстает от нынешнего соперника. Если гости смогли бы переиграть «РБ Лейпциг», то сократили бы отрыв от прямого конкурента почти до минимума. В прошлом туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), а ранее проиграл в Лиге чемпионов «Аталанте» (0:3).
Информация для ставок
- «Айнтрахт» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
- «РБ Лейпциг» выиграл семь домашних поединков из десяти последних
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«РБ Лейпциг» мощно выступает на своем поле и наверняка справится с нынешним «Айнтрахтом», если не хочет уступить второе место в таблице. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Пари.