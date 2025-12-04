«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (6.12.2025)

1764875282

вчера, 22:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.73. Поставить на «Айнтрахт» можно за 4.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«РБ Лейпциг» не участвует в еврокубках и отдыхает больше других лидеров Бундеслиги, поэтому сейчас удерживает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков, что на восемь пунктов меньше, чем у «Баварии» и на одно очко больше, чем у «Боруссии» Дортмунд. В домашней игре с «Айнтрахтом», хозяева постараются использовать не лучшую форму соперника и добиться важной победы. В прошлом туре чемпионата «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Боруссией» М (0:0).

«Айнтрахт» потерял позиции в первой четверке Бундеслиги и сейчас не во всех матчах выглядит уверенно. Тем не менее, команда занимает седьмое место с 21 баллом и на пять очков отстает от нынешнего соперника. Если гости смогли бы переиграть «РБ Лейпциг», то сократили бы отрыв от прямого конкурента почти до минимума. В прошлом туре Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), а ранее проиграл в Лиге чемпионов «Аталанте» (0:3).

Информация для ставок

«Айнтрахт» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл семь домашних поединков из десяти последних

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпциг» мощно выступает на своем поле и наверняка справится с нынешним «Айнтрахтом», если не хочет уступить второе место в таблице. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Пари.