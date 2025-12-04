Top.Mail.Ru
 
 
 
«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (6.12.2025)

вчера, 19:30
Ливерпуль

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 1.82. Поставить на «Лидс» можно по 4.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

  1 X 2
Марафон 4.25 4.00 1.83

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лидс» борется за выживание в АПЛ и в последних пяти турах смог набрать три, что является очень слабым результатом. Сейчас команда имеет в активе 14 баллов и занимает 17 место, опережая «Эвертон» на два балла, а также имея одну игру в запасе. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» у хозяев наверняка будут шансы зацепиться за очки, учитывая нынешнюю форму «красных». Два последних матча «Лидса» завершились поражением от «Манчестер Сити» (2:3) и победой над «Челси» (3:1).

«Ливерпуль» с конца сентября пребывает в кризисном состоянии и на данный момент команда опустилась уже на восьмое место. В активе клуба 22 балла и в матче с мотивированным победой над «Челси» «Лидсом», гостям также не будет легко. Два последних поединка «Ливерпуля» завершились победой над «Вест Хэмом» (2:0) и ничьей с «Сандерлендом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» проиграл пять из семи последних выездных встреч
  • «Лидс» проиграл шесть матчей из десяти последних на своем стадионе
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой очень результативно, и мы предлагаем не изменять традициям и сделать свой выбор в пользу большого количества голов. Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.40 1.28 2.21 1.68 1.70 2.05
 
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:28
Здесь логичнее всего поставить согласно статистике личных встреч на ТБ(2,5).
