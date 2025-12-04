«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (6.12.2025)

1764865825

вчера, 19:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 1.82. Поставить на «Лидс» можно по 4.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лидс» борется за выживание в АПЛ и в последних пяти турах смог набрать три, что является очень слабым результатом. Сейчас команда имеет в активе 14 баллов и занимает 17 место, опережая «Эвертон» на два балла, а также имея одну игру в запасе. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» у хозяев наверняка будут шансы зацепиться за очки, учитывая нынешнюю форму «красных». Два последних матча «Лидса» завершились поражением от «Манчестер Сити» (2:3) и победой над «Челси» (3:1).

«Ливерпуль» с конца сентября пребывает в кризисном состоянии и на данный момент команда опустилась уже на восьмое место. В активе клуба 22 балла и в матче с мотивированным победой над «Челси» «Лидсом», гостям также не будет легко. Два последних поединка «Ливерпуля» завершились победой над «Вест Хэмом» (2:0) и ничьей с «Сандерлендом» (1:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» проиграл пять из семи последних выездных встреч

«Лидс» проиграл шесть матчей из десяти последних на своем стадионе

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой очень результативно, и мы предлагаем не изменять традициям и сделать свой выбор в пользу большого количества голов. Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.