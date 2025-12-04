«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (6.12.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 1.82. Поставить на «Лидс» можно по 4.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
завтра, 20:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Лидс» борется за выживание в АПЛ и в последних пяти турах смог набрать три, что является очень слабым результатом. Сейчас команда имеет в активе 14 баллов и занимает 17 место, опережая «Эвертон» на два балла, а также имея одну игру в запасе. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» у хозяев наверняка будут шансы зацепиться за очки, учитывая нынешнюю форму «красных». Два последних матча «Лидса» завершились поражением от «Манчестер Сити» (2:3) и победой над «Челси» (3:1).
«Ливерпуль» с конца сентября пребывает в кризисном состоянии и на данный момент команда опустилась уже на восьмое место. В активе клуба 22 балла и в матче с мотивированным победой над «Челси» «Лидсом», гостям также не будет легко. Два последних поединка «Ливерпуля» завершились победой над «Вест Хэмом» (2:0) и ничьей с «Сандерлендом» (1:1).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» проиграл пять из семи последних выездных встреч
- «Лидс» проиграл шесть матчей из десяти последних на своем стадионе
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды играют между собой очень результативно, и мы предлагаем не изменять традициям и сделать свой выбор в пользу большого количества голов. Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.