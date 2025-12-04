«Штутгарт» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (6.12.2025)

1764866602

вчера, 19:43

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Штутгарта», могут поставить по коэффициенту 5.6. Коэффициент на ничью составляет 5.2.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 1.85, в то время как низовой исход оценивается по 1.95. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Штутгарт» в последних матчах выглядит неуверенно, но удерживает за собой текущее шестое место в Бундеслиге. Команда набрала 22 очка и уступает всего один балл ближайшему сопернику. В матче с «Баварией» у хозяев будут шансы забить и побороться за очки, но фаворитом остается команда из Мюнхена, и именно она вероятнее всего будет задавать темп игре. Два последних матча «Штутгарта» завершились победой в кубке над «Бохумом» (2:0) и поражением от «Гамбурга» (1:2) в Бундеслиге.

«Бавария» на данный момент является самой мощной и сильной командой в Бундеслиге, однако и она может ошибаться. В выездной игре со «Шттугартом» коллектив наверняка ждут сюрпризы, от которых придется отыгрывать, чтобы сохранить преимущество в счете, если оно будет добыто. Два последних матча «Баварии» завершились победой в кубке Германии над «Унион Берлин» (3:2) и успехом с «Санкт-Паули» (3:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл восемь последних домашних поединков во всех турнирах

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Штутгарт» проиграл пять из шести последних матчей с «Баварией» при одной победе

Прогноз

Коллективы много забивают в личных встречах между собой, что подтверждает статистика. Предполагаем, что и в этот раз болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.