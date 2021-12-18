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«Кёльн» — «Штутгарт». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (19.12.2021)

18 декабря 2021, 22:50

В 17-м туре чемпионата Германии в гости к «Кёльну» приедет «Штутгарт». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Кёльн
Штутгарт
1 : 0
завершен
19 декабря 2021, 19:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.993.77
Фонбет 1.95 3.85 3.60
Мелбет 1.78 3.99 4.57
1XBET 1.91 4.12 4.00
BetBoom 1.85 3.90 4.05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Кёльна» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.01. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.67. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.59.

Форма команд

«Кёльн» за последние пять матчей проиграл всего один, клуб уверенно держится в середине турнирной таблицы. Коллектив расположился на 10-м месте с 22 очками в активе. В последних двух поединках «Кёльн» обыграл «Вольфсбург» (3:2), а ранее проиграл «Аугсбургу» (0:2).

«Штутгарт» старается набирать очки в последних матчах немецкого первенства. Команда заработала 17 баллов и занимает 15-е место. Во второй половине сезона коллективу придется упорно трудиться, чтобы сохранить свое место в Бундеслиге. В прошлом матче «Штутгарт» разгромно проиграл «Баварии» (0:5), а ранее одержал выездную победу над «Вольфсбургом» (2:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Кёльна» завершились исходом «обе забьют»
  • «Штутгарт» забивал в восьми из десяти последних выездных матчей
  • «Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей у «Кёльна»
  • Пять из восьми матчей между командами на поле «Кёльна» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кельн» является фаворитом в этом поединке, однако уверенности в победе команды не так много. Рекомендуем не рисковать и поверить в то, что оба коллектива смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.93 1.29 2.43 1.62 1.88 2.03
Мелбет 2.50 1.56
1XBET 1.57 2.47
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Gahi
Gahi
19 декабря 2021 в 01:22
В этом матче обе команды забьют. Удачи
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