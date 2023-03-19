«Интер» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (19.03.2023)

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сегодня, 12:17

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 4.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.43.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Интер» прошел в четвертьфинал Лиги Чемпионов и пребывает в хорошем настроении. Команда идет на втором месте в Серии А с 50 очками и на своем поле выглядит очень уверенно, поэтому выглядит фаворитом в поединке с «Ювентусом». В прошлой игре «Интер» сыграл вничью на выезде с «Порту» в рамках Лиги Чемпионов (0:0), а в Серии А неожиданно уступил на в гостях «Специи» (1:2).

«Ювентус» набрал 12 очков в пяти последних турах Серии А и находится в отличной физической форме. Команда прошла в четвертьфинал Лиги Европы и надеется побороться за трофей, чтобы попасть на следующий сезон в Лигу Чемпионов. Матчи с «Интером» всегда были очень напряженные и принципиальные, а также является главной встречей тура. В прошлой игре Лиги Европы «Ювентус» обыграл на выезде «Фрайбург» (2:0), а в чемпионате оказался сильнее «Сампдории» (4:2).

Информация для ставок

«Интер» выиграл только шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» забивал в девяти из десяти последних встречах во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами в основное время завершились вничью

Прогноз

Обе команды имеют хорошие атакующие связки в нападении, и мы предполагаем, что каждая из них сможет отличиться минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.