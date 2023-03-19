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«Интер» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (19.03.2023)

сегодня, 12:17
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 4.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.43.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.494.59
Лига Ставок 2.10 3.45 3.95

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Интер» прошел в четвертьфинал Лиги Чемпионов и пребывает в хорошем настроении. Команда идет на втором месте в Серии А с 50 очками и на своем поле выглядит очень уверенно, поэтому выглядит фаворитом в поединке с «Ювентусом». В прошлой игре «Интер» сыграл вничью на выезде с «Порту» в рамках Лиги Чемпионов (0:0), а в Серии А неожиданно уступил на в гостях «Специи» (1:2).

«Ювентус» набрал 12 очков в пяти последних турах Серии А и находится в отличной физической форме. Команда прошла в четвертьфинал Лиги Европы и надеется побороться за трофей, чтобы попасть на следующий сезон в Лигу Чемпионов. Матчи с «Интером» всегда были очень напряженные и принципиальные, а также является главной встречей тура. В прошлой игре Лиги Европы «Ювентус» обыграл на выезде «Фрайбург» (2:0), а в чемпионате оказался сильнее «Сампдории» (4:2).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл только шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ювентус» забивал в девяти из десяти последних встречах во всех турнирах
  • Три из пяти последних матчей между клубами в основное время завершились вничью

Прогноз

Обе команды имеют хорошие атакующие связки в нападении, и мы предполагаем, что каждая из них сможет отличиться минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.63 1.74 2.20 1.38 3.22
Лига Ставок 2.28 1.61 1.68 2.15
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:40
Интер – справедливый фаворит поединка и тому есть несколько причин. Во-первых, мотивация в чемпионате гораздо выше у хозяев, которые борются еще за место в ЛЧ, тогда как руководство гостей сделало ставку на Лигу Европы. Во-вторых, преимущество в свежести, потому что свой матч во вторник проводили темно-синие, а Юве в четверг. Ну и в-третьих, поддержка трибун – дома хозяева играют лучше, чем на выезде, особенно это актуально в последние недели. С нулем «нерадзурри» вполне себе тут смотрятся.
Гость
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