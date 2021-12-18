«Милан» – «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (19.12.2021)

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18 декабря 2021, 22:09

В 18-м туре итальянской Серии А «Милан» примет дома «Наполи». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает достаточно равные коэффициенты на обе команды. Поверить в хозяев и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Если уверены, что успех будет за гостями, то их победа стоит 3.15. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Милан» уступил первую строчку соседям по городу после выездной ничьей с «Удинезе» (1:1). Теперь у коллектива 39 очков и отставание в один балл от лидера. Чуть ранее команда без проблем обыграла аутсайдеров чемпионата «Салернитану» и «Дженоа» со счетом (3:0) и (2:0) соответственно.

«Наполи» долгое время был в лидерах Серии А, но на определенном этапе начал терять очки, и это привело к четвертому месту после 17 сыгранных встреч. В двух прошлых играх неаполитанцы дважды минимально уступили на своем поле — «Аталанте» (2:3), а затем «Эмполи» (0:1).

Информация для ставок

«Милан» выиграл лишь три из девяти последних матчей

У «Наполи» одна победа в последних четырех играх

Три из четырех минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Шесть из семи последних поединков с участием «Наполи» закончились ТБ 2.5

Прогноз

Такие поединки всегда наполнены борьбой и интересными событиями на футбольном поле. Надеемся, что данная встреча не станет исключением. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.