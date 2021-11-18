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«Каса Пиа» — «Фаренсе». Прогноз на матч Кубка Португалии (19.11.2021)

18 ноября 2021, 10:55

На стадии 1/16 финала Кубка Португалии сыграют «Каса Пиа» и «Фаренсе». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 19 ноября 2021 года.

Португалия. Кубок 2021/2022
Каса Пиа
Фаренсе
3 : 1
завершен
19 ноября 2021, 19:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.15 3.20 3.60
1XBET 2.10 3.24 3.68
BetBoom 2.13 3.05 3.70

Ставки букмекеров

Фаворитом грядущего противостояния букмекеры считают хозяев поля. Ставки на победу «Каса Пиа» в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 2.07, а шансы «Фаренсе» одержать победу в основное время оцениваются в 3.36. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.10.

Аналитики сервиса также отдают предпочтение низовому формату игры. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициент 1.67, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Каса Пиа» на предыдущей стадии Кубка Португалии разобралась с «Валадарешом», одержав гостевую победу со счетом 3:1. Клуб, представляющий вторую лигу страны, в этом сезоне претендует на повышение в классе. В турнирной таблице чемпионата «Каса Пиа» замыкает первую тройку, набрав за 11 туров 21 балл. В активе команды шесть побед и три ничейных результата, а также два поражения. В предыдущем туре лиги клуб одержал домашнюю победу над «Академикой» (2:0).

«Фаренсе» в 1/32 финала Кубка Португалии не испытал проблем в гостевом противостоянии с «Кинфаесом», отправив в ворота соперника на выезде четыре безответных гола (4:0). При этом команда не слишком удачно выступает во второй лиге, где у нее только 10 очков за 11 туров и 15-я позиция в общем зачете. В текущем розыгрыше чемпионата «Фаренсе» чаще всего играет вничью – 7 из 11 сыгранных поединков, но в предыдущем туре команде удалось сломить сопротивление «Трофенше» (2:0) на домашней арене.

Информация для ставок

  • «Каса Пиа» не проигрывала в 10 последних матчах всех турниров
  • Серия без поражений «Фаренсе» достигла девяти игр во всех соревнованиях
  • «Фаренсе» побеждал соперника в трех предыдущих очных встречах

Прогноз

Встречаются соперники примерно одного уровня, но лучше результаты в текущей кампании у «Каса Пиа». Учитывая, что «Фаренсе» нужно избежать борьбы за выживание в чемпионате, предлагаем ставку на хозяев с нулевой форой, которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.55 2.52
1XBET 3.26 1.36
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Все комментарии
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18 ноября в 14:36
Футбольный клуб «Каса Пиа» (Лиссабон) выиграет матч.
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44skd4vwtnjg
18 ноября в 13:36
Футбольный клуб «Каса Пиа» (Лиссабон) одержит победу.
Gahi
Gahi
18 ноября в 11:06
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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