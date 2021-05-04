ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (07.05.2021)

вчера, 13:05

«Лестер» примет «Ньюкасл» на своем стадионе в рамках 35-го тура АПЛ. Этот поединок будет сыгран 7 мая 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.937.46
Лига Ставок 1.45 4.80 7.00
Мелбет 1.47 4.74 7.90
1XBET 1.47 4.74 7.90
BetBoom 1.45 4.67 7.76

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на эту игру — победа «Лестера» по коэффициенту 1.47. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 4.50. Еще одна хорошая ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше трех по 2.20.

Форма команд

«Лестер» набрал 63 балла и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 19 побед, шесть ничьих и девять поражений. «Лисы» забили 61 мяч и пропустили 39 голов в нынешнем сезоне. В последних играх «Лестер» хорош, но у клуба все равно бывали осечки. «Челси» может догнать «Лестер», поэтому команде нужно сражаться и побеждать в каждом поединке, чтобы не упустить третью строчку.

«Ньюкасл» набрал 36 пунктов и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл девять поединков, столько же играл вничью и проиграл в 16 играх. В активе этого клуба — 36 забитых и 56 пропущенных. В последних играх «Ньюкасл» побеждает с большим трудом, зачастую клуб теряет очки и грядущий матч с «Лестером» может стать очередным провалом.

Информация для ставок

● «Ньюкасл» выиграл два матча из последних пяти

● «Лестер» не проигрывает четыре матча кряду во всех турнирах

● У «Лестера» семь голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на ничью или победу «Лестера» по 1.10.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сочи» — «Ротор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.77 1.64 2.39
Лига Ставок 2.11 1.74 1.66 2.24
Мелбет 2.14 1.82
1XBET 3.15 1.36 2.14 1.82 1.63 2.28
BetBoom 3.32 1.35 2.13 1.76 1.67 2.28
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100