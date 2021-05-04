«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (07.05.2021)

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вчера, 13:05

«Лестер» примет «Ньюкасл» на своем стадионе в рамках 35-го тура АПЛ . Этот поединок будет сыгран 7 мая 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на эту игру — победа «Лестера» по коэффициенту 1.47. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 4.50. Еще одна хорошая ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше трех по 2.20.

Форма команд

«Лестер» набрал 63 балла и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 19 побед, шесть ничьих и девять поражений. «Лисы» забили 61 мяч и пропустили 39 голов в нынешнем сезоне. В последних играх «Лестер» хорош, но у клуба все равно бывали осечки. «Челси» может догнать «Лестер», поэтому команде нужно сражаться и побеждать в каждом поединке, чтобы не упустить третью строчку.

«Ньюкасл» набрал 36 пунктов и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл девять поединков, столько же играл вничью и проиграл в 16 играх. В активе этого клуба — 36 забитых и 56 пропущенных. В последних играх «Ньюкасл» побеждает с большим трудом, зачастую клуб теряет очки и грядущий матч с «Лестером» может стать очередным провалом.

Информация для ставок

● «Ньюкасл» выиграл два матча из последних пяти

● «Лестер» не проигрывает четыре матча кряду во всех турнирах

● У «Лестера» семь голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на ничью или победу «Лестера» по 1.10.

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