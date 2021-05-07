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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер Сити против Ньюкасл Юнайтед

Лестер Сити Логотип футбольный клуб Лестер Сити 2:4 Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
2 : 4
завершен
07 мая 2021, 22:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 327 - 122.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.1
Средний возраст: 26.5 - 27.8
Средний рост: 181.5 - 180.7
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-4-1-2 - 5-3-2
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 35 тур
Стадион Кинг Пауэр
Ставки на футбольные матчи
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    63' Ндиди Вилфрид (25) уходит с поля, Перес Айосе (17) вышел на поле
     
    69' Перейра Рикарду (21) уходит с поля, Томас Люк (33) вышел на поле
     
    72' Ихеаначо Келечи (14)
     
    77' Мэддисон Джеймс (10) уходит с поля, Менди Нампалис (24) вышел на поле
     
    80' (1:4) Олбрайтон Марк (11) (Варди Джейми (9))
     
    87' (2:4) Ихеаначо Келечи (14) (Перес Айосе (17))
     
    22' (0:1) Уиллок Джозеф (28)
     
    34' (0:2) Дамметт Пол (3) (Ритчи Мэтт (11))
     
    56' Крафт Эмиль (17)
     
    64' (0:3) Уилсон Каллум (13)
     
    73' (0:4) Уилсон Каллум (13)
     
    77' Уиллок Джозеф (28) уходит с поля, Лонгстафф Шон (36) вышел на поле
     
    84' Сен-Максимен Аллен (10) уходит с поля, Жоэлинтон (9) вышел на поле
     
    88' Альмирон Мигель (24) уходит с поля, Хендрик Джеффри (16) вышел на поле
    Голы
    22’ 0:1 Уиллок Джозеф
    34’ 0:2 Дамметт Пол
    ассистент Ритчи Мэтт
    64’ 0:3 Уилсон Каллум
    73’ 0:4 Уилсон Каллум
    Олбрайтон Марк
    ассистент Варди Джейми     		1:4 80’
    Ихеаначо Келечи
    ассистент Перес Айосе     		2:4 87’
    Наказания
    56’ Крафт Эмиль
    Ихеаначо Келечи 72’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Перес Айосе Ндиди Вилфрид 63’
    Томас Люк Перейра Рикарду 69’
    Менди Нампалис Мэддисон Джеймс 77’
    77’ Лонгстафф Шон Уиллок Джозеф
    84’ Жоэлинтон Сен-Максимен Аллен
    88’ Хендрик Джеффри Альмирон Мигель
    Статистика
    		 25 Удары по воротам 14
    		9 Удары в створ 6
    		12 Фолы 9
    		9 Угловые 6
    		2 Офсайды 1
    		68% Владение мячом 32%
    		2 Cэйвы 7
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    azkan
    azkan ответ Klaus-S (раскрыть)
    08 мая в 15:11
    Да и Челси шанс.
    galem72
    galem72
    08 мая в 10:37
    Сороки чётко! Брюсу спасибо! ))
    Крылатый
    Крылатый
    08 мая в 09:22
    Могут Сороки когда нужно, вообще не ожидал что против Лисов могут 0-4 выигрывать. Составом ведь намного слабее. Да и День Дубравки видно был ))
    Garrincha58
    Garrincha58
    08 мая в 09:16
    без Раньери Лестер в который год сдувается под финиш чемпионата
    112910415
    112910415
    08 мая в 07:07
    ужасная катастрофа
    Klaus-S
    Klaus-S ответ ABir (раскрыть)
    08 мая в 07:00, ред.
    Давала, ещё как. Ливерпулю до Лестера, если выиграют свои матчи, всего 3 очка. А у Лестера еще матчи с МЮ , Челси и шпорами. А там еще и Вест Хэм на хвосте.
    Klaus-S
    Klaus-S
    08 мая в 06:55
    Вот это качели. У Ливерпуля снова появился реальный шанс на попадание в 4-ку. И у Челси и у Лестера очень сложные соперники остались. И матч между собой .
    Но не факт что они не прос..т этот очередной шанс.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    08 мая в 06:16
    Походу лисы не хотят оказаться в ЛЧ.
    ABir
    ABir
    08 мая в 05:50
    Лестеру победа в этом матче ничего не давала, похоже на недонастрой. А Ньюкасл окончательно обезопасил себя от зоны вылета. Английский прагматизм
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    08 мая в 01:54
    У ставочников горит
    vastudio
    vastudio ответ Rheinfall (раскрыть)
    08 мая в 00:23
    Хотят Челси на 3 место пропустить, негоже финалисту ЛЧ быть не в призёрах)))
    vastudio
    vastudio
    08 мая в 00:21
    По ходу летели 0-4 ))) Никто не хочет в ТОП-4 ))
    Ironigor
    Ironigor
    08 мая в 00:17
    Все 90 минут контролировать мяч и проигрывать играя у себя дома, команде которая идёт на 17 месте до 80 ой миуты 0:4 , это просто ужас какой-то 😱. Просто сегодня не твой день Лестер !!!
    Что такое не везёт и как с этим бороться !!!
    Василий 50
    Василий 50
    08 мая в 00:12
    В АПЛ идёт борьба
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    08 мая в 00:06
    Роджерс сделает всё от себя зависящее, что бы Лестер не попал в ЛЧ.
    abramjan
    abramjan
    07 мая в 23:54
    Очень хороший результат
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
    07 мая в 23:49
    С Гендузи имхо он на тренировке поцапался, потому что предлог для отсылки его из клуба был очень сомнительный. Типа, после игры, где Гендузи сказал что-то высокомерное сопернику, типа "Я играю в "Арсенале", а ты кто такой", Нольтета сказал, что это недопустимо, и Гендузи больше не будет играть за клуб (да, он именно сказал - "не будет играть").

    Именно поэтому я частично и не люблю его - у меня Уиллок и Гендузи были любимыми молодыми игроками (Сака я сначала недооценивал за вальяжность некоторую), а он типа "Я решил, и они не будут играть за клуб".

    Как и с Салиба он поступил, тот говорит - "Я приехал в "Арсенал", сыграл пару товарищеских игр, а тренер говорит - ты не уровень клуба и мне не интересен. А я полгода до этого не тренировался" (это из-за короны, французский чемпионат же сразу закончили и не доигрывали). А за Салиба заплатили 30 миллионов.
    Rheinfall
    Rheinfall
    07 мая в 23:49
    Лисы вы чего ???????
    allemz
    allemz ответ aNOOBis (раскрыть)
    07 мая в 23:40
    Да непонятно, вроде был Гендузи, неплохо отыгравший, мне как игрок нравится, из глубины умеет начинать атаки, читает игру, в обороне как-то осмысленнее играет на фоне других пушкарей, но зачем-то пришлось отдать его в аренду и купить черную тупицу в опорку за 50 лямов + "джака верим"
    Bom Bom
    Bom Bom
    07 мая в 23:39
    Лестер играет в любимую игру при Роджерсе - "развались в конце сезона".
    allemz
    allemz
    07 мая в 23:36
    Уиллок топарь топарей, что творит в этом сезоне
    Таганский
    Таганский
    07 мая в 23:34
    Обалдеть, что творят сороки, 0:4!!
    Это ниже плинтуса..
    Таганский
    Таганский
    07 мая в 23:24
    Ну и ну, 0:3..
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    07 мая в 23:24
    Нольтете больше такие нравятся

    Партей 20 игр 0 голов 2 голевые передачи
    Скюальос-в-Мадрид 24 игры 0 голов 3 голевые передачи

    И это при том, что оба постоянно лупят по воробьям
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ youtomee (раскрыть)
    07 мая в 23:19
    Ну почему, призовые чем выше, тем лучше. И мб не только для команды, а и для игроков.
    youtomee
    youtomee
    07 мая в 23:13, ред.
    вроде Ньюкаслу ничего не надо, а у лис может ЛЧ сгореть, но им похоже пофигу)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    07 мая в 23:03
    Эдегор вообще ноль
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    07 мая в 23:02
    Я боюсь, Нольтета не уйдет. Он успешно на прессухе после матча с "Вильяреалем" свалил всю вину на тотальное невезение и собственных игроков. Типа, что взять, игроки неопытные, а еще нам офигенно неповезло.

    Если руководство и дальше будет слушать Нольтету, который в лучших традициях Гвардилолы солому перед собой охапками сыпет, а не смотреть статистику, турнирную таблицу и т.п., мы можем дождаться, что "Арсенал" вылетит в Шип со словами ученика каталонского гения "Нам просто не повезло, по игре мы были лучшими".
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    07 мая в 23:00
    Очень внимательно следим за игрой ,очень важная игра в распределении четверки.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Таганский (раскрыть)
    07 мая в 22:54
    Просто, вспомни сколько Уилок забил у Артеты
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