Лестер Сити

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2 : 4
завершен
07 мая 2021, 22:00
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 327 - 122.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.1
Средний возраст: 26.5 - 27.8
Средний рост: 181.5 - 180.7
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-4-1-2 - 5-3-2
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Стадион Кинг Пауэр
|22’
|0:1
|Уиллок Джозеф
|34’
|0:2
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Дамметт Пол
ассистент Ритчи Мэтт
|64’
|0:3
|Уилсон Каллум
|73’
|0:4
|Уилсон Каллум
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Олбрайтон Марк
ассистент Варди Джейми
|1:4
|80’
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Ихеаначо Келечи
ассистент Перес Айосе
|2:4
|87’
|56’
|Крафт Эмиль
|Ихеаначо Келечи
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Перес Айосе
|Ндиди Вилфрид
|63’
|Томас Люк
|Перейра Рикарду
|69’
|Менди Нампалис
|Мэддисон Джеймс
|77’
|77’
|Лонгстафф Шон
|Уиллок Джозеф
|84’
|Жоэлинтон
|Сен-Максимен Аллен
|88’
|Хендрик Джеффри
|Альмирон Мигель
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|25
|Удары по воротам
|14
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|9
|Удары в створ
|6
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|12
|Фолы
|9
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|9
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|1
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|2
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|1
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Но не факт что они не прос..т этот очередной шанс.
Но не факт что они не прос..т этот очередной шанс.
Что такое не везёт и как с этим бороться !!!
Что такое не везёт и как с этим бороться !!!
Именно поэтому я частично и не люблю его - у меня Уиллок и Гендузи были любимыми молодыми игроками (Сака я сначала недооценивал за вальяжность некоторую), а он типа "Я решил, и они не будут играть за клуб".
Как и с Салиба он поступил, тот говорит - "Я приехал в "Арсенал", сыграл пару товарищеских игр, а тренер говорит - ты не уровень клуба и мне не интересен. А я полгода до этого не тренировался" (это из-за короны, французский чемпионат же сразу закончили и не доигрывали). А за Салиба заплатили 30 миллионов.
Именно поэтому я частично и не люблю его - у меня Уиллок и Гендузи были любимыми молодыми игроками (Сака я сначала недооценивал за вальяжность некоторую), а он типа "Я решил, и они не будут играть за клуб".
Как и с Салиба он поступил, тот говорит - "Я приехал в "Арсенал", сыграл пару товарищеских игр, а тренер говорит - ты не уровень клуба и мне не интересен. А я полгода до этого не тренировался" (это из-за короны, французский чемпионат же сразу закончили и не доигрывали). А за Салиба заплатили 30 миллионов.
Это ниже плинтуса..
Это ниже плинтуса..
Партей 20 игр 0 голов 2 голевые передачи
Скюальос-в-Мадрид 24 игры 0 голов 3 голевые передачи
И это при том, что оба постоянно лупят по воробьям
Партей 20 игр 0 голов 2 голевые передачи
Скюальос-в-Мадрид 24 игры 0 голов 3 голевые передачи
И это при том, что оба постоянно лупят по воробьям
Если руководство и дальше будет слушать Нольтету, который в лучших традициях Гвардилолы солому перед собой охапками сыпет, а не смотреть статистику, турнирную таблицу и т.п., мы можем дождаться, что "Арсенал" вылетит в Шип со словами ученика каталонского гения "Нам просто не повезло, по игре мы были лучшими".
Если руководство и дальше будет слушать Нольтету, который в лучших традициях Гвардилолы солому перед собой охапками сыпет, а не смотреть статистику, турнирную таблицу и т.п., мы можем дождаться, что "Арсенал" вылетит в Шип со словами ученика каталонского гения "Нам просто не повезло, по игре мы были лучшими".