Лестер Сити

В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 4 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 95

З 27 Кастань Тимоти Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 89 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 95

П 21 Перейра Рикарду Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 69

З 4 Союнджу Чаглар Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 78 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 95

З 3 Фофана Уэсли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 85 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 95

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 77

П 25 Ндиди Вилфрид Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 63

П 11 Олбрайтон Марк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 95

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 95

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 95

Н 14 Ихеаначо Келечи Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 18 Амарти Даниэль

З 33 Томас Люк Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 26

З 28 Фукс Кристиан

П 24 Менди Нампалис Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 18

П 26 Прат Деннис

П 20 Чудхури Хамза

П 19 Юндер Дженгиз