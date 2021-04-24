«Тенерифе» — «Кастельон». Прогноз на матч Сегунды (25.04.2021)

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вчера, 22:15

«Тенерифе» сыграет против «Кастельона». Этот матч состоится в рамках очередного тура испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка является «Тенерифе». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.87. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Кастельона» по 4.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Тенерифе» набрал 46 пунктов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 30 забитых мячей и 29 пропущенных. Клуб выиграл 12 поединков, десять раз играл вничью и проиграл в 13 играх. В последних матчах «Тенерифе» играет неплохо и регулярно набирает очки. Эта команда отдаляется от зоны вылета и хочет сохранить прописку в Сегунде.

«Кастельон» набрал 39 пунктов и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 11 побед, шесть ничьих и 18 поражений. Команда забила 34 мяча и пропустила 42 гола. В последних играх «Кастельон» играет очень хорошо, на команду повлияло ее положение. Сейчас игроки уверены в себе и очень хотят помочь клубу выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

● «Кастельон» выиграл три матча из последних пяти

● «Тенерифе» не проигрывает три игры кряду

● У «Тенерифе» всего два забитых мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Кастельона» по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 2.30.

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