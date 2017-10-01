Главные причины победы «Манчестер Сити» над «Челси»

Блогер Александр Ярёменко подготовил для читателей «Соккер.ру» тактический разбор центрального матча седьмого тура английской Премьер-Лиги.

Победа в этом матче – одна из самых важных в карьере Хосепа Гвардиолы. После того, как его команда в прошлом сезоне два раза проиграла «Челси» и заняла третье место в турнирной таблице, многие эксперты, журналисты и болельщики поставили под вопрос способность каталонского тренера выиграть Премьер-Лигу. Наставника «Манчестер Сити» упрекали в том, что его тактические маневры, высокий прессинг и элементы тики-таки не эффективны в английском чемпионате. Но испанец терпеливо, несмотря на свои неудачи, дождался конца сезона и провел мощную трансферную кампанию.

В новом сезоне «Ман Сити» стартовал не без проблем. В августовских матчах с «Брайтоном», «Эвертоном» и «Борнмутом» подопечные Гвардиолы допустили большое количество ошибок в обороне, медленно играли в атаке и плохо реализовывали моменты.

В сентябре ситуация кардинально изменилась. Уже в матче против «Ливерпуля» футболисты «Манчестера» задушили противника прессингом и забили пять голов в ворота «мерсисайдцев». После этого «Сити» поочередно расправился с «Фейеноордом», «Уотфордом», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвичем» и «Шахтером». В последних двух встречах команда Гвардиолы получила серьезное сопротивление, но, несмотря на это, забила четыре и пропустила всего один гол.

Матч против «Челси» стал вызовом иного порядка. «Синие» после восстановления Тьэмуэ Бакайоко с Эденом Азаром демонстрируют высочайший уровень футбола и являются одним из главных претендентов на чемпионство. Это был первый поединок в сезоне, в котором «Сити» играл против прямого конкурента в борьбе за титул. О том, что произошло на «Стэмфорд Бридж», предлагаю поговорить далее.

Игра «Манчестер Сити» в обороне

Как мы знаем, чемпионами обычно становятся команды с наилучшей обороной и наименьшим количеством пропущенных мячей. В конце прошлого сезона «Манчестер» имел четвертый показатель по пропущенным голам после «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне «Сити» в семи матчах пропустил всего два гола. Это лучший, наравне с «Юнайтед», результат в английской Премьер–Лиге. Для сравнения, после стартовых семи туров в прошлом году у «горожан» было семь пропущенных голов. То есть, прогресс в игре команды Гвардиолы очевиден.

«Сити» в последних встречах просто потрясающе прессинговал своих оппонентов. Только донецкому «Шахтеру» удавалось организованно преодолевать это давление до середины второго тайма.

В субботнем поединке против «Челси» игроки «Манчестера» также использовали высокий интенсивный прессинг. Они неоднократно заставляли Тибо Куртуа просто выбивать мяч в центр поля. «Аристократы» с огромным трудом строили свои позиционные атаки.

Но главное оружие «Челси» – это контрвыпады. К ним «Манчестер» подошел в потрясающей готовности. В случае потери мяча у «Сити» всегда было шесть футболистов в центре поля, которые легко «перекусывали» контрудары соперника.

В первом круге чемпионата в прошлом сезоне на «Этихаде» «горожане» позволяли противнику убегать в контратаки и неоднократно создавать ситуацию: три нападающих против трех защитников.

Но в минувшую субботу оборона «Сити» была защищена щитом, состоящим из Де Брюйне, Делфа и Фернандиньо. Они из глубины организовывали атаки своей команды и при потере игрового предмета моментально оказывались за линией мяча.

Азар и Мората (Виллиан) очень редко находили пространство для контратак. Поэтому неудивительно, что хозяева практически не проводили опасных контрвыпадов.

Маневры гостей

«Горожане» в матче против «Челси» использовали просто ошеломляющее количество разнообразных маневров. Многие из них стали настоящим сюрпризом для лондонцев. Де Брюйне, Силва, Делф, Уокер, Сане, Стерлинг постоянно меняли позиции и, тем самым, очень запутывали противников. К тому же, игроки «Манчестера» показали точность передач на уровне 88%. Они создавали треугольники на флангах и прекрасно комбинировали.

«Челси» долгое время качественно оборонялся, поэтому свой атакующий потенциал соперник полноценно реализовал только в середине второго тайма.

Усталость «синих»

Подопечные Антонио Конте провели тяжелейший матч на выезде против «Атлетико» в среду, и уже в субботу им предстоял матч против «Ман Сити». Остается вопросом, почему «Ливерпуль», игравший свой матч во вторник, получил четыре дня для подготовки к матчу Премьер-Лиги, а у «синих» было всего два дня для восстановления перед центральным поединком тура.

К тому же, довольно странно, что Конте сделал только две замены по сравнению с матчем против «Атлетико», особенно учитывая, что у Альваро Мораты был риск получить травму (что в итоге и случилось). Я думаю, Конте мог использовать ротацию состава и дать возможность лидерам появиться на поле во втором тайме.

На деле же получилось, что Бакайоко и Азар полностью выдохлись уже в первом тайме. В середине второй половины стало заметно, что Тьэму явно не успевает за рейдами Де Брюйне, что привело к голу в ворота «Челси». Плюс, у всех игроков лондонского клуба, и даже у супервыносливого Канте, был виден сильный физический спад в последние 20 минут поединка.

После перерыва на матчи сборных Антонио Конте наверняка будет активнее использовать ротацию, иначе его команда вряд ли сможет выдержать колоссальное напряжение в поединках АПЛ и Лиги чемпионов.

Взгляд в будущее

В турнирной таблице «Манчестер Сити» оторвался от «Челси» на шесть очков. Но впереди еще много туров, в том числе важнейший этап в сезоне – «Boxing Day». С нетерпением ждем продолжения сезона в английской Премьер-Лиге.