«Реал» - «Эспаньол»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом».
«Реал»: Навас, Ашраф, Варан, Рамос, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Асенсио.
«Эспаньол»: Пау, Санчес, Лопес, Эрмосо, Кариколь, Рока, Дардер, Фуэго, Хурадо, Баптистао, Морено.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другой встрече тура «Барселона» справилась с «Лас-Пальмасом».
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После медицинского обследования у 25-летнего игрока было выявлено вирусное поражение перикарда (наружной соединительнотканной оболочки сердца). О сроке восстановления испанца не сообщается.
Карвахаль выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он провел за команду 11 матчей в различных турнирах, сделав две результативные передачи.
Не в тему,конечно. Но надеемся,что не очень серьезно. Здоровья Дани!!!!
После медицинского обследования у 25-летнего игрока было выявлено вирусное поражение перикарда (наружной соединительнотканной оболочки сердца). О сроке восстановления испанца не сообщается.
Карвахаль выступает за "Реал" с 2013 года. В текущем сезоне он провел за команду 11 матчей в различных турнирах, сделав две результативные передачи.
Не в тему,конечно. Но надеемся,что не очень серьезно. Здоровья Дани!!!!
"С" - сарказм...((
"С" - сарказм...((