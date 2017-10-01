Вагнер Лав отличился шикарным голом через себя в чемпионате Турции

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав продолжает радовать поклонников своего мастерства эффектными действиями на поле. 33-летний игрок «Аланьяспора» забил великолепный гол в ворота «Генчлербирлиги» в рамках 7-го тура чемпионата Турции.

Форвард приблизился к вратарю, подбросил мяч в воздух и завершил момент зрелищным ударом через себя.

Напомним, что Вагнер Лав в августе продлил контракт с турецким клубом на три года.

34 yaşındaki Vagner Love attığı efsane goller ile “Yabancı Sınırı” isteyenleri utandırmaya devam ediyor. Bu hafta attığı golde müthiş. pic.twitter.com/1yM3FbojBk — Bilgin Birand (@ZamanFotograf) 1 октября 2017 г.

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