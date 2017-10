Болельщик выбежал на поле «Барсы» во время матча без зрителей

Поединок 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» прошел при закрытых трибунах. Причиной такого решения стал состоявшийся в Каталонии референдум о независимости.

Тем не менее, один болельщик умудрился пробраться на стадион и выбежал на поле. Стюардам удалось его поймать и вывести за пределы игровой зоны.

Someone just leapt onto pitch. Don't know where he came from. Taken away by stewards. pic.twitter.com/u1JqMJP6IB