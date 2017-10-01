Яркий матч «Анже» и «Лиона» закончился боевой ничьей

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Анже» и «Лион» расписали боевую ничью.
Анже, стадион «Раймон Копа»
«Анже» – «Лион» – 3:3 (1:3)
Голы: Рафаэл 30 (автогол), Токо 59, Траоре 67 — Диас 5, Диахаби 38, Депай 41.
«Анже»: Летелье, Тома, Траоре, Сантамария, Эндрю, Манко, Мангани, Анджело (Капелле 54), Токо, Таи (Суну 84), Кривелли (Гийом 72).
Главный тренер: Стефан Мулен.
«Лион»: Лопеш, Диахаби, Марсело, Ферлан, Рафаэл, Фекир, Танги (Ферри 84), Тусар, Диас (Морель 55), Депай, Траоре (Корне 55).
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Марсело 50, Тома 59, Рафаэл 64, Сантамария 78, Ферри 90+2.
Удаление: Марсело 50.
Судья: Микаэль Лесаж.
В другом матче тура «Монако» сыграл вничью с «Монпелье».
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