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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
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18:30 Матч завершен Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
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21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
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19:00 86’ Милан 0:2 Рома
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Идет второй тайм, 90’ Анжи 2:2 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен Анже 3:3 Лион
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«Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграли вничью

сегодня, 20:21
Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл Юнайтед1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион «Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена»

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 1:1
Голы: Хоселу 36 - Коутиньо 29.

«Ньюкасл»: Эллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Ритчи, Мерино (Хэйден 74), Шелви, Атсу, Перес (Диаме 90), Хоселу (Гэйл 79).
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.

«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Коутиньо, Хендерсон, Салах (Окслейд-Чемберлен 84), Вейналдум, Мане (Соланке 74), Старридж (Фирмино 74).
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Перес 55, Гомес 58.

Судья: Крейг Поусон.

Ранее «Арсенал» без проблем обыграл «Брайтон».

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 20:49
Хороший счёт для солидных команд....
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил ReD_MU_DeVIL
сегодня в 20:48
ReD_MU_DeVIL:
Играли команды одного уровня, в итоге одной повезло - судья не увидел игры рукой
Ага и не увидел гол из вне игры...ты тоже про это вспомни...
6_Paul_Pogba_6
сегодня в 20:48
наверное опять судьи помогли мю это помешало второму клубу из ливерпуля победить...
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил ander_herrera
сегодня в 20:48
ander_herrera:
я если и буду болеть против ливепуля то толька на зло тебе и тебе подобных
Да болей хоть обболейся...я никогда в своей жизни не болел за мумушню....даже зная что соперник слабее и проиграет...
ReD_MU_DeVIL
сегодня в 20:47
Играли команды одного уровня, в итоге одной повезло - судья не увидел игры рукой
ander_herrera ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
сегодня в 20:45
ЛИВЕРПУЛЬ2005:
Ты че то гонишь да не в тему....мумушня есть мумушня ...а Ливерпуль есть Ливерпуль.
    ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Шейх Сити
    сегодня в 20:45
    Шейх Сити:
    учитывая великую и не пробиваемую оборону Ливерпуля если на нее сильно надавить одним пропущенным голом это не закончится
    Как знать как знать....То что у нас и защита и вратарь самые самые это известно.....Но игру можно построить и от обороны.....а там еще не факт что мумушне что то отвалится...
    ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил ander_herrera
    сегодня в 20:42
    ander_herrera:
    ливерпуль сыграл в ничью а крайним неожиданно становятся "мумушня" P.S утешания для ливерпуль2005
      Igo0rek ответил neomessi
      сегодня в 20:42
      neomessi:
      Один болельщик Ливера сказал мне, не став на победу Ливера, только на тотал либо обе забьют!
      Мне тоже такой совет дали)
      Виталик ManUtd Rus
      сегодня в 20:42
      Клопченок , верим ! Скоро титулы попрут , верим !!!
      ander_herrera ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
      сегодня в 20:41
      ЛИВЕРПУЛЬ2005:
      Ну и че...привет...и че ты хотел мне показать весь свой ум???Так не стоит...он мне давно известен...
        Шейх Сити ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
        сегодня в 20:41
        ЛИВЕРПУЛЬ2005:
        Да ладно.....выиграет.То что мчимся как в штаны наложив не говорит что мумушня сильнее....по составу....Единственно я в чем уверен что если судья в очередной раз не начудит то голов будет куча и не факт что не в пользу МЮ.....Так что рано еще праздновать победу.
        учитывая великую и не пробиваемую оборону Ливерпуля если на нее сильно надавить одним пропущенным голом это не закончится
        cannongun ответил ст_прапорщик
        сегодня в 20:41
        Ещё как. Жаль сорока на последней минуте не впихнула
        Zidane.5 ответил Igo0rek
        сегодня в 20:39
        Igo0rek:
        Я поставил на молодежь Ливерпуля в матче со Спартаком - проиграли Поставил на основу, в матче со Спартаком - сыграли вничью Ну думаю, за всю боль, Ливерпууль должен реабилитироваться в матче с Ньюкаслом. Но тут, не тут то было!!!!!
        В одном прессе Бавария подвела. В другом Ливер. Настоящие 40и!!!
        ander_herrera
        сегодня в 20:39
        ливерпуль сыграл в ничью а крайним неожиданно становятся "мумушня" P.S утешания для ливерпуль2005
        neomessi ответил Igo0rek
        сегодня в 20:39
        Igo0rek:
        Я поставил на молодежь Ливерпуля в матче со Спартаком - проиграли Поставил на основу, в матче со Спартаком - сыграли вничью Ну думаю, за всю боль, Ливерпууль должен реабилитироваться в матче с Ньюкаслом. Но тут, не тут то было!!!!!
        Один болельщик Ливера сказал мне, не став на победу Ливера, только на тотал либо обе забьют!
        ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил ander_herrera
        сегодня в 20:39
        ander_herrera:
        большой привет!
        Ну и че...привет...и че ты хотел мне показать весь свой ум???Так не стоит...он мне давно известен...
        112910415
        сегодня в 20:39
        контуженный Спартаком Ливерпуль...
        cannongun
        сегодня в 20:38
        Норм что ничья
        alexov222 ответил ст_прапорщик
        сегодня в 20:38
        ст_прапорщик:
        годится!
        если бы Диаме забил на последней минуте это был бы вообще кЛопец!
        ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Igo0rek
        сегодня в 20:37
        Igo0rek:
        Смотря на вашу игру, я сомневаюсь, что вы хоть что-то сможете противопоставить МЮ.
        А что тебе игра не нравится????По большому счету сегодня то в принципе сыграли нормально....Гол то по большому Ньюкасл из вне игры забил....хоть на пару сантиметров но из вне игры...а этот сплошной автобус в исполнении Ньюкасла так это вааще жесть...это игрой то и не назовешь...всю игру на отвали выбивали.....попробуй покажи что нибудь в такой ситуации!!!!
        Igo0rek ответил neomessi
        сегодня в 20:35
        neomessi:
        На прошлой неделе собрал пресс с почти 100кэф! 16 событии , 15 прошло, но увы Ливер сыграли в ничью с Спартаком . Вот тогда я в серьез начал ненавидеть ливер
        Я поставил на молодежь Ливерпуля в матче со Спартаком - проиграли
        Поставил на основу, в матче со Спартаком - сыграли вничью
        Ну думаю, за всю боль, Ливерпууль должен реабилитироваться в матче с Ньюкаслом. Но тут, не тут то было!!!!!
        ander_herrera ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
        сегодня в 20:35
        ЛИВЕРПУЛЬ2005:
        При всем том что Ливерпулю не прет ...типа голы решающие пропускаем на последних секундах то из вне игры...то удаления ...Ни кто не снимает с Клопа ответственности за такую игру....за 7 туров пропустить 12 мячей(больше только Кристал Пэлас)это уже слишком,что бы вносить что то в свой стиль!!!!
        большой привет!
        Zidane.5 ответил Igo0rek
        сегодня в 20:34
        Igo0rek:
        Третий раз подряд сгорела моя ставка с Ливерпулем. У ракеты взлетающей с Байконура так не полыхало, как у меня сейчас!!!!!!!!!!!!
        Тоже самое...((((
        ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Шейх Сити
        сегодня в 20:34
        Шейх Сити:
        с такой игрой победа МЮ почти гарантированна если конечно не произойдет чудо
        Да ладно.....выиграет.То что мчимся как в штаны наложив не говорит что мумушня сильнее....по составу....Единственно я в чем уверен что если судья в очередной раз не начудит то голов будет куча и не факт что не в пользу МЮ.....Так что рано еще праздновать победу.
        bexxx ответил Igo0rek
        сегодня в 20:34
        Igo0rek:
        И не говори xD
        Я давно не ставлю на ливер тем более в гостевом матче.
        neomessi ответил Igo0rek
        сегодня в 20:33
        Igo0rek:
        Третий раз подряд сгорела моя ставка с Ливерпулем. У ракеты взлетающей с Байконура так не полыхало, как у меня сейчас!!!!!!!!!!!!
        На прошлой неделе собрал пресс с почти 100кэф!
        16 событии , 15 прошло, но увы Ливер сыграли в ничью с Спартаком .
        Вот тогда я в серьез начал ненавидеть ливер
        bexxx
        сегодня в 20:33
        У вас в защите играют клоуны а вы все про клоппа
        Klopp_OUT ответил Russiаnhammer
        сегодня в 20:32
        Russiаnhammer:
        Интересно как Бенитеса встретили игроки и персонал Ливерпуля. Остался ли кто того созыва?
        Нет
        Igo0rek ответил bexxx
        сегодня в 20:32
        bexxx:
        Да ты в ударе сегодня😂😂
        И не говори xD
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