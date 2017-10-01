«Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграли вничью

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
Ньюкасл-апон-Тайн, стадион «Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена»
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 1:1
Голы: Хоселу 36 - Коутиньо 29.
«Ньюкасл»: Эллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Ритчи, Мерино (Хэйден 74), Шелви, Атсу, Перес (Диаме 90), Хоселу (Гэйл 79).
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.
«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Коутиньо, Хендерсон, Салах (Окслейд-Чемберлен 84), Вейналдум, Мане (Соланке 74), Старридж (Фирмино 74).
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Перес 55, Гомес 58.
Судья: Крейг Поусон.
Ранее «Арсенал» без проблем обыграл «Брайтон».
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