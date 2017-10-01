«Рома» оказалась сильнее «Милана»

«Рома» на выезде одержала победу над «Миланом» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Италии.
Милан, стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца»
«Милан» - «Рома» 0:2 (0:0)
Голы: Джеко 72, Флоренци 77.
«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Чалханоглу, Кессиэ, Биглия, Борини (Бонавентура 84), Андре Силва, Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Рома»: Алиссон, Манолас (Жесус 86), Коларов, Бруно Перес, Фасио, Стротман (Пеллегрини 30), де Росси, Флоренци, Наингголан, Эль-Шаарави, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Чалханоглу 33, Джеко 51, Биглия 62.
Удаление: Хакан Чалханоглу 80.
Судья: Лука Банти.
Ранее «Наполи» разгромил «Кальяри».
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