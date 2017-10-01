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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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18:30 Матч завершен Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
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16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
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16:00 Матч завершен Беневенто 1:2 Интер
16:00 Матч завершен Лацио 6:1 Сассуоло
19:00 Матч завершен Милан 0:2 Рома
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Анжи 2:2 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
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22:00 18’ Ницца 2:0 Марсель
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«Рома» оказалась сильнее «Милана»

сегодня, 20:54
МиланМилан0 : 2РомаРомаМатч завершен

«Рома» на выезде одержала победу над «Миланом» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца»

«Милан» - «Рома» 0:2 (0:0)
Голы: Джеко 72, Флоренци 77.

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Чалханоглу, Кессиэ, Биглия, Борини (Бонавентура 84), Андре Силва, Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Рома»: Алиссон, Манолас (Жесус 86), Коларов, Бруно Перес, Фасио, Стротман (Пеллегрини 30), де Росси, Флоренци, Наингголан, Эль-Шаарави, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Чалханоглу 33, Джеко 51, Биглия 62.
Удаление: Хакан Чалханоглу 80.

Судья: Лука Банти.

Ранее «Наполи» разгромил «Кальяри».

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Все комментарии
Zen-Aku
сегодня в 22:09
Ну по крайне мере хоть в этом матче Кессье не накосячил))))
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 22:04
Милан совсем мертвый!
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 21:56
Милану нужно как можно быстрее уговаривать Карло , чтобы тот принял этот сброд !
•BLACK WOLF•
сегодня в 21:51
La Gazzetta dello Sport: «Милан» достиг предварительной договоренности с Карло Анчелотти. В случае неудачного матча в дерби, Монтелла будет досрочно отправлен в отставку и на его место вероятностью 99,9% придет экс специалист мюнхенцев.
Captain Paolo
сегодня в 21:51
Монтелла должен уйти
Брулин
сегодня в 21:49
Шутка про освободившегося Анчелотти в данной новости весьма актуальна...
•BLACK WOLF•
сегодня в 21:49
С одной стороны рад этому поражению по двум причинам: 1) Физрука могут уволить. 2) Глоры разбегутся!
Nazi
сегодня в 21:45
Оказывается и вправду в футбол играют не деньги..

300 лимонов ухлопали и не могут забить мертвой Сампдории и слабенькой Роме.

Только и губят экспрессы простым людям.

Похоже китайцы успели привить некогда славному клубу свое китайское качество.
VIPded
сегодня в 21:43
Верните Папу Карло ДОМОЙ!!!
Дмитрий Аександров
сегодня в 21:32
Сделать это оказалось не трудно.
witynchik
сегодня в 21:29
теперь точно все ясно стало,после этого матча.и смысл было вливать такое лавэ в клуб,чтобы он опять был в середине таблицы?!
Остапчук 67
сегодня в 21:27
В следующем туре будет интересно.
"Рома" играет с "Наполи", а "Милан" с "Интером".
eleven LC
сегодня в 21:21
этот Милан сделан в Китае!!
ДАША Д
сегодня в 21:20
Рома явно сильнее.
Lazio-Kiev
сегодня в 21:17
За этот яркий слив , Аэроплан достоин возглавить Ромку! 😂😂😂
Farnese
сегодня в 21:15
какая же невыносимая гадость этот ваш китайский милан
Позор итальянского футбола
сегодня в 21:15
Жаль Милан. Ждём возвращения в элиту европейского футбола.
juvenale ответил •BLACK WOLF•
сегодня в 21:14
•BLACK WOLF•:
Нужен топ тренер, иначе это будет долго продолжаться. У Интера долгое время были такие же проблемы, пока они не пригласили Спалетти.
    Lazio-Kiev
    сегодня в 21:14
    За этот яркий слив , Аэроплан достоин возглавить Ромку! 😂😂😂
    •BLACK WOLF•
    сегодня в 21:11
    Нужен топ тренер, иначе это будет долго продолжаться.
    У Интера долгое время были такие же проблемы, пока они не пригласили Спалетти.
    Великий Князь ответил juvenale
    сегодня в 21:11
    juvenale:
    ждем принтер
    С капремонта?)
    нечитайло
    сегодня в 21:11
    не выдержали напора
    juvenale
    сегодня в 21:11
    этож каким нужно быть физруком,чтобы чудо вроде борини играло))))
    Великий Князь ответил Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 21:10
    Duda Gigolaev Osetin:
    Вот вам и Доннарума...и Бонуччи ...и всё остальное. Срочно гнать Монтеллу и брать Анчелотти - последний шанс на возрождение Милана в ближайшее время.
    Пусть дед на пенсию идёт. Нужно молодым тренерам расти и развиваться.
    juvenale ответил Klose_Miro
    сегодня в 21:10
    Klose_Miro:
    Развалинами китайского проекта удовлетворен.
      Великий Князь
      сегодня в 21:10
      Некорректный заголовок. Что значит оказалась? Даже фанаты Милана понимают, что Рома сейчас на 2 головы выше.
      Duda Gigolaev Osetin
      сегодня в 21:09
      Вот вам и Доннарума...и Бонуччи ...и всё остальное. Срочно гнать Монтеллу и брать Анчелотти - последний шанс на возрождение Милана в ближайшее время.
      Великий Князь ответил барселона и ливерпуль
      сегодня в 21:09
      барселона и ливерпуль:
      Ахахахаха вытерли ноги об убогих ))))))))))
      Ты про референдум в Каталонияи? Аха-ха)
      juvenale
      сегодня в 21:09
      Бонуччи топ))))вот как можно из трех лучших защитников в мире превратиться в такое дмо....вот что значит команда
      Klose_Miro
      сегодня в 21:08
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