Первый в истории «Барселоны»

У Бартомеу исключительный приступ щедрости – Иньеста подписал пожизненный контракт с «Барселоной». «Соккер.ру» отдает должное легенде футбола!

Иньеста – великий в тени великих

Выдающихся игроков можно условно разделить на две категории. Одни сидят на трубе, а другим нужны деньги? Не совсем так. Есть футболисты, которыми нельзя стать, нужно таким родиться – как Марадона. Но есть легенды, на чьи стандарты можно равняться. Первые здесь как великие поэты, вроде Пушкина. Тот родился дико странным и зверски обаятельным. Было время, Александр Сергеевич отрастил себе ногти по пару сантиметров, побрился наголо и так являлся на приемы к дворянам. Понятно, что нельзя сыграть в Пушкина, нужно им быть.

А Иньеста – гений второго типа, созданный трудолюбием и терпением. И тем он простым смертным ценнее. Если большой игрок сильно-сильно постарается, запасется терпением, дождется своего часа – сыграет на пике формы примерно так, как Андрес играет в обычных для него лучших сезонах. Не станет вторым Иньестой – это сложно, испанец тоже гений, но земной. И Андреса история обязательно недооценит, поскольку рядом всегда другие великие. Ривалдо, Роналдиньо, Хави или Месси – выбор большой. Но в 2010 году надо было отдать «Золотой мяч» или Снейдеру – за ЛЧ и выступление голландцев на чемпионате мира в ЮАР, или Иньесте – автору решающего мяча в финале.

Каталонец вмиг стал национальным героем на родине, хотя при этом остался в тени Месси и никогда из нее не выйдет.

Андрес – скромный и взвешенный

Говорим о человеке святого терпения. Только представьте, каким «гадюшником» время от времени бывает настолько звездная команда! А он пережил таких «Барселон» штук пять. Выдержка, как у лучшего из разведчиков, но при этом, в отличие от реальных шпионов, у Иньесты есть жена и дети – дочь и сын. Конечно, порой опыт подсказывает, что чем активнее взрослые люди создают видимость идеальных киношных отношений в семье для окружающих – тем крупнее там проблемы. Но Иньеста – умеренный романтик, без перегибов. Вчера, например, отпраздновал десятую годовщину с Анной Ортис, и как всегда посвятил годовщине пост в Инстаграме:

Публикация от Andres Iniesta (@andresiniesta8) Окт 5 2017 в 3:19 PDT

Написал, что чем дольше живут – тем чувства крепче. Андрес похож на однолюба, а его трогательное отношение к стае йоркширских терьеров – такие маленькие и лохматые чудища, дополняет образ домоседа. Футболист всегда подчеркивает, что его игровой класс – заслуга стабильности в семье. Спокойному парню поддержка жены и родни очень важна. Например, Иньеста сильно переживал, когда после рождения дочери Валерии его жена потеряла мальчика на позднем сроке беременности. Но поскольку следом быстро сумели родить сына – боль притупили положительные эмоции.

Затем Иньеста снова выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной». И даже неудачи команды Испании его из колеи больше не выбили. Ведь он парень простой. В жены взял парикмахера, а не модель. С машинами не фотографируется, чипсы не рекламирует. Когда Энцо Перес нанес Иньесте в прошлом году травму, Андрес сам позвонил аргентинцу и убедил расстроенного соперника в том, что тот не виноват. А сейчас, когда кто только не устраивает себе пиар на теме референдума в Каталонии, Иньеста высказался мудро – заявил, что не его ума дело такие сложные вопросы оценивать и решать, но крайне важно жить в мире.

Кто видел жаркие конфликты или войну вблизи – согласится с Андресом. А отдельно стоит уважать, что Иньеста не стал корчить из себя политического эксперта. Зато прекрасно играет в футбол, причем в свое время работал исключительно и феноменально! Как хорошо, что в «Барселоне» доверяли хилым и худым, не только высоким и сильным юниорам. Ведь тут Фатих Терим правильно сказал – в той же Турции Лионеля Месси, скорее всего, поначалу не принимали бы ни в одну футбольную школу, кивая на физику и рост. Дети прозвали бы «гномом», затравили и деморализовали. И пошел бы раздосадованный турецкий Месси продавать пахлаву на пляжах.

Но в «Барселоне» - и тут надо отдать должное «Ла Масии», никогда не смотрели на хилых и худеньких подростков как на недоспортсменов. В результате Хави, Иньеста и Месси стали великими футболистами, ведь им доверяли и поддерживали. Вот только ни Хави, ни Месси, ни Роналду не скромные люди, а Иньеста впечатляет добрым нравом – миллионер, выигравший все, ведет себя по-человечески. Не удивимся, если именно Андрес следующим присоединится к идее Хуана Маты и начнет отдавать 1 % от заработков на благотворительность. Хотя и сейчас нет сомнений, что Иньеста помогает другим, просто не афиширует добрые поступки по отношению к тем, кому повезло в жизни меньше.

Иньеста – верный сын «Барселоны»

Сынок на самом деле приемный, ведь в двенадцать лет оказался в «Ла Масии» скорее потому, что его родители знали тренера молодежного состава «Барселоны», нежели из-за безумной любви к клубу с пеленок. Ребенка запихнули в интернат, и первые недели Андрес ревел. Он вообще плакса, о чем спокойно говорит – для испанца эмоциональность не новость, но взрослым чаще плачет от счастья. Вот только в последние годы, к сожалению, как футболист Иньеста становится слабее. Вернее, никак не может набрать крутую форму. Любому фанату больших мастеров неприятно наблюдать за спадом легенды – как фиксировать старение родителей после долгой разлуки.

Но даже в состоянии, когда пора бы подумать о замене для Андреса в основе, именно испанец заслужил пожизненный контракт с «Барселоной». Вместе с тем понятно, что это популизм чистой воды, ведь Бартомеу сразу же оговорился – это первый раз в истории клуба и, скорее всего, последний. Боссов каталонского клуба, которые в последнее время ведут себя как дешевые подпевалы, не стоит перехваливать за это решение. Ведь сам Иньеста давно заявил – не будет выкачивать деньги из «Барселоны», если увидит, что сдал. Не случайно он рассматривал вариант с переходом в «Ювентус», где ему предлагали свою уникальную систему сохранения формы возрастных мастеров. Но футбольный Турин не заполучит Иньесту, выбор сделан.

Впрочем, даже пожизненный контракт не значит, что расстанутся с полузащитником через года три, а не через год. Как помните, Хави выставили за дверь без особых обсуждений, и по его оценкам игры «Барселоны» заметно, что Эрнандес до сих пор немножко обижен.

Андрес – легенда, способная удивить

Почему Иньеста первым в истории «Барселоны» получил такой невероятный контракт? Скорее всего, вмешались проблемы Бартомеу. Сложно идут переговоры с Месси. Решили показать Лионелю, что в редких случаях идут навстречу футболистам? Наверное, именно так, но Иньесте надо думать о себе и своем футбольном наследии. Важно завершить карьеру красиво – пусть наберет форму, поделится знаменитой магией и берет пример с Пирло. Андресу тридцать три года, а его итальянский коллега подписал контракт с «Ювентусом», будучи лишь на год младше. Но потом играл четыре сезона.

Так что Иньесте сегодня логично желать вдохновения и здоровья, а фанатам футбола – умения замечать таких футболистов. Ведь не назвать единственно верным подход в спорте, когда выделяют одного, нарекают его единственным правильным пророком и не замечают всех остальных. Где бы оказался тот же Месси без каждодневной поддержки Хави и Иньесты? Возможно там, где Лионель в сборной Аргентины – старается, но сейчас рискует не приехать в Россию. Тогда как Иньеста на ЧМ-18 со сборной Испании должен заглянуть в гости, вряд ли «Барселону» выгонят из Примеры до лета, а ФИФА не накажет за это испанскую команду отлучением от Мундиаля.

Так что российские болельщики получат уникальную возможность увидеть вживую одну из главных легенд футбола 21 века. И, поверьте, зрелище того стоит – Иньеста работает с мячом так, как собака переносит щенка. Вроде бы зубами тащит за шкирку, но нежно и мягко. Андрес - исключительный мастер, а его пожизненный контракт - редкое грамотное решение руководства «Барселоны» в последнее время! Иньеста - великий игрок, тут нет места для дискуссий. Но приятным бонусом служит взвешенность молодого человека. Хорошему парню сложнее стать кумиром целого мира, но проще оказаться идеальным примером для подражания. Если в России появится настолько мудрый и тонкий футболист мирового уровня, наученный игрой Иньесты – будет замечательно!

А если сам Андрес, определившись с будущим, поведет за собой «Барселону», не замечая слухов о Коутиньо и не кивая на окончательный переход Месси на его позицию – плеймейкера, то выиграет мировой футбол. Гении должны быть на вершине, сколько позволяет их профессионализм, а в трудолюбии Иньесты сомнений нет.