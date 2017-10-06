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Бартомеу: «Пожизненный контракт для Иньесты - исключительная ситуация»

сегодня, 14:48

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал заключение пожизненного контракта с капитаном «блаугранас» Андресом Иньестой.

«Это исключительная ситуация. „Барселона“ первый раз в истории заключает пожизненный договор с игроком. Иньеста заслужил этот контракт. Он является примером для будущих поколений, которые будут смотреть на него и стремиться к успеху».

Иньеста дебютировал за основную команду «Барсы» в октябре 2002 года, на его счету 639 матчей и 55 забитых мячей.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 15:22
Я думаю что Президент Барселоны прав
Василий 50
сегодня в 14:58
Теперь шоу с этим контрактом будет продолжаться месяца два.
007007
сегодня в 14:53
Ну все, теперь этот попугай точно задержится на пару лет в кресле))
Kurtd
сегодня в 14:52
С Месси заключите. Он у вас до 70 лет будет на инвалидном кресле "бегать".
Что за клуб, прости господи, даже когда приятное делают, всё кажется, что лгут в лицо без зазрения совести. Мерзость.
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