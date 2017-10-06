Бартомеу: «Пожизненный контракт для Иньесты - исключительная ситуация»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал заключение пожизненного контракта с капитаном «блаугранас» Андресом Иньестой.

«Это исключительная ситуация. „Барселона“ первый раз в истории заключает пожизненный договор с игроком. Иньеста заслужил этот контракт. Он является примером для будущих поколений, которые будут смотреть на него и стремиться к успеху».

Иньеста дебютировал за основную команду «Барсы» в октябре 2002 года, на его счету 639 матчей и 55 забитых мячей.

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