Лео, а Аргентина выйдет? Сборные, которые удивляют в отборе ЧМ-2018

Судьба Аргентины висит на волоске, а Сирия продолжает борьбу за выход на чемпионат мира. «Соккер.ру» - о сборных, которые удивляют в отборе. Неважно - со знаком плюс или минус.

Жирный минус. Аргентина

Аргентина на грани катастрофы. После ничьей с Перу «альбиселесте» опустились на шестое место в турнирной таблице, то есть прямо сейчас Лионель Месси и Ко пролетают мимо Мундиаля. Нужно, как минимум, занять пятое место и пробивать себе путевку в Россию через межконтинентальные стыковые матчи. На самом деле, даже в столь плачевной ситуации аргентинцы продолжают владеть своей судьбой: им достаточно в заключительном туре отбора переиграть немотивированный Эквадор, чтобы оказаться в первой пятерке, так как Перу и Колумбия играют между собой, то есть кто-то из них очки обязательно потеряет и даст себя обойти. Но такое выступление звездной дружины в любом случае – сущий позор. Уже и тренера меняли, а все как мертвому припарки. Из последних десяти матчей отбора сборная Аргентины выиграла лишь дважды, забили «бело-голубые» всего лишь 16 мячей (меньше – только у Боливии). Выход серебряного призера предыдущего Мундиаля на чемпионат мира в России серьезно «подвисает». Судьба Аргентины определится в ночь с 10 на 11 октября, если смотреть на заокеанский футбол из пояса московского времени. Хорхе Сампаоли верит в свою команду, а вы?

Минус. Нидерланды

Действующие чемпионы мира немцы вчера оформили путевку в Россию, а вот две другие команды с пьедестала почета бразильского Мундиаля рискуют проехать мимо нового первенства планеты. Причем у голландцев совсем мало надежды. «Оранжевые» на три очка отстают от шведов, которые идут на второй строчке. Это за два тура до финиша. Казалось, есть надежда – очный матч с «Тре Крунур», однако, во-первых, прежде сборная Швеции сыграет с Люксембургом, с которым наверняка не станет церемониться. Во-вторых, главный дополнительный показатель при равенстве очков – разница забитых и пропущенных мячей. У Нидерландов сейчас «+5», у Швеции – «+11». В ближайшем туре команды сыграют с аутсайдерами группы: голландцы – с белорусами, шведы – с люксембуржцами, так что вряд ли голевая разница относительно показателей друг друга претерпит серьезные изменения. Таким образом, если разрыв в три очка к последнему туру сохранится, то «оранжевым» придется не просто выигрывать у скандинавов, а делать это с крупным счетом. Но Голландия уже не та, чтобы с честью выходить из таких приключений, а в ближайших матчах Дику Адвокату придется обойтись без ряда ведущих игроков, в том числе Квинси Промеса из «Спартака».

Что происходит со сборной Нидерландов?

Жирный плюс. Сирия

Сборная Сирии еще никуда не вышла и не факт, что вообще пробьется на чемпионат мира, но то, что на данный момент сотворили «красные орлы» из страны, где шесть лет идет война, уже сенсация. Казалось, выход в финальный раунд отбора – предел мечтаний для команды, проводящей домашние матчи в Малайзии, однако сирийцы уступили только Ирану и Южной Кореей, оставив позади многострадальный Узбекистан, Китай и Катар. Чтобы пробиться в Россию, нужно выиграть две стыковых двухраундовых дуэли – сначала у Австралии (первый матч завершился вничью 1:1), а потом на межконтинентальном уровне у четвертой команды из зоны КОНКАКАФ. Кстати, это может быть сборная США. Горячо-горячо-горячо!

Плюс. Панама

Что касается сборной США, то ее намеревается оставить без прямой путевки в Россию команда Панамы, которая прямо сейчас занимает третье место в финальном раунде отбора зоны КОНКАКАФ. Никогда прежде «Ла каналерос» не были так близки к попаданию на Мундиаль. Могут и на этот раз упустить историческую возможность, но достойны упоминания за сам факт создания интриги. Час истины для Панамы (а заодно и для сборной США) настанет ближайшей ночью. В 2:35 по московскому времени эти команды сойдутся в Орландо, этот матч должен расставить всех по местам. Впрочем, даже если не удастся завоевать прямую путевку, можно будет попытать счастья в межконтинентальных стыках с победителем пары Австралия – Сирия.

Долгожданный плюс. Сербия

В Сербии никогда не было недостатка в талантливых футболистах, а иные ребята становились звездами первой величины в клубах АПЛ, побеждали в Лиге чемпионов, однако, собираясь вместе под знаменами национальной команды, сербские игроки систематически включали басенный режим лебедя, рака и щуки. Иначе как объяснить, что команда со стабильно качественным составом лишь однажды квалифицировалась на крупный турнир из последних пяти попыток. Да и то выступление на ЧМ-2010 вспоминать не особенно приятно, несмотря на победу над немцами. Австралийцам и ганцам ведь уступили и заняли четвертое место в группе. Таким образом, в соло-режиме сербы провалили квалификацию чемпионата мира 2014 года и трех Евро (2008, 2012 и 2016). И вот, наконец, «белые орлы» близки к попаданию на крупный международный турнир, что символично – в Россию, к которой в Сербии испытывают братские чувства. Уже сегодня команда Славолюба Муслина может официально оформить путевку на чемпионат мира, чего им и желаем.

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