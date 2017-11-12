Бэйл: чемодан без ручки

Очередная травма Гарета Бэйла должна все же переполнить чашу терпения руководства «Реала». «Соккер.ру» рассуждает о том, почему дорогостоящие отношения валлийца и мадридцев пора прекращать.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Бэйл чрезвычайно талантливый футболист и большой мастер. Его выдающиеся игровые характеристики можно описывать долго, однако есть одна оговорка: ему слишком редко удается демонстрировать свои шикарные возможности. Причина тому – травмы, которые буквально загрызли несчастного валлийца. Статистика просто удручающая. Из 60 последних матчей «Реала» Бэйл пропустил 40, получил за четыре года 24 травмы, став, пожалуй, человеком с самым дорогим больничным листом в мире. К тому же большинство травм не связаны с контактами с соперниками – они просто мышечные. Конечно, он может быть чрезвычайно полезен на поле, практически в каждой игре отмечается результативными действиями и действует остро. Даже в своем последнем на данный момент матче с дортмундской «Боруссией» (3:1), который случился в Лиге чемпионов 26 сентября, Бэйл отличился голом и голевой передачей.

Неблагоприятный фон

Полезен, мастеровит – безусловно, но цена участия Гарета в отдельном матче с учетом его травм и количества пропущенных встреч потрясает воображение. 1 060 377 евро – столько стоит «Реалу» каждый матч в исполнении Бэйла с учетом суммы, которую мадридцы заплатили за него и с учетом его зарплаты. Даже для «Реала», который деньги не особо привык считать (хоть в этом компоненте и меркнет перед ПСЖ и «Манчестер Сити»), эти цифры выглядят перебором.

Испанские СМИ и болельщики, разнообразные эксперты и специалисты периодически робко высказывали мнение о том, что с Бэйлом-то пора расставаться. Но пока «Реал» под началом Зинедина Зидана творил историю, выигрывал Лиги чемпионов и добивался успехов, все эти проблемы и голоса отходили на второй план. А когда случаются пробуксовки, возникает хоть малейший негативный фон, тут же всплывают все болячки, начинается поиск виновных, разбор полетов и другие процессы, сопряженные с любым кризисом. И пусть в «Реале» говорят, что нет речи ни о каком кризисе – любая осечка такого клуба резонирует и рассматривается под микроскопом – такова участь топ-клуба. А тут еще и известие о новой травме Бэйла – вот как раз под горячую руку.

Маркетинговый фактор

Давно бытовало мнение о том, что в «Реале» встречают не только «по уму», то есть по умению играть в футбол непосредственно, но и «по одежке», по потенциальной продаваемости «мерча», так сказать. С этой точки зрения Бэйл не слишком эффективно вписывался в маркетинговую составляющую мадридской империи Флорентино Переса. Конечно, стилисты могли сколько угодно над ним работать, но универсального атлета Криштиану Роналду с постера с валлийца не выходило, да и на бородатых смазливо-брутальных Иско с Дани Карвахалем не тянул. И если бы играл регулярно, феерил сериями матчей, то на этот фактор, который не стоит недооценивать, можно было бы закрыть глаза. А нет этого, Бэйл словно выпадает не только из игровой структуры команды, но и из маркетинговых проектов клуба, снижая показатели своего имени и статуса в «Реале» по всем аспектам.

Необходимое обновление

О том, что назревает расставание с Бэйлом, говорит и почесывание рук Флорентино Переса. Он же не может без громких покупок. Зидану как-то удавалось победами сдерживать неуемное желание президента «Реала» сотрясать рынок. А теперь не будет аргументов. Отсюда и слухи про Харри Кейна, например, Эдена Азара. Килиана Мбаппе уже упустили, о чем наверняка Перес втайне или полупублично жалеет. Так что настала пора решительных действий. И будет очень логично, очень символично и эффектно, если прибытие молодой и горячей звезды совпадет с отъездом уже переработанного «Реалом» «материала». Будем честны, сможет ли Бэйл в свои 28 лет после ряда сезонов травм качественно прибавить в игре или обрести сибирское здоровье в «Реале»? Крайне маловероятно. Пришло самое время обновить парк звезд на «Сантьяго Бернабеу». И раз Криштиану Роналду священен, а Карима Бензема не хочет отпускать Зидан, то Бэйл – очевиднейший кандидат.

Возможные покупатели

Впрочем, просто так сдать абы куда Бэйла не получится. Все-таки игрок большого уровня мастерства, не пенсионер, поэтому «Реал» за него хочет приличные деньги. Хотя если говорить такие слова о футболисте Бэйле, то никак не приходят на ум упоминаемые в британской прессе 85 миллионов фунтов. Даже при всей любви к Гарету. Если это не выдумки журналистов, а реальная позиция мадридского клуба, то выглядит она аферой, блефом, возможно, прощупыванием почвы. Как говорится, если хотите продать за 10 миллионов, просите изначально 15 миллионов, а в процессе переговоров великодушно сделайте скидку до 12-ти. Примерно такой логикой можно объяснить данный вброс о цифрах, если, повторимся, это не журналистская воспаленная фантазия. Понятно, что даже при меньшей сумме требований далеко не каждый клуб осилит трансфер Бэйла и его зарплату. Поэтому не топ-клубам замахиваться на такую сделку не стоит. И кто же готов платить?

«Манчестер Юнайтед»

МЮ очень давно хотел заполучить Бэйла. Еще когда он выступал за «Тоттенхэм». В каждом упоминании об этом прямо физически ощущается боль руководства «Юнайтед», из лап которого увели валлийца. Поэтому по инерции в каждое трансферное окно и между ними упорно называется МЮ в качестве основного претендента на Бэйла. И в этом нет ничего удивительного. Трансфер подошел бы по стилю нынешним манкунианцам – клуб любит и умеет делать большие вложения, которые не всегда выглядят надежными.

«Тоттенхэм»

А вот с Даниэлем Леви придется сложно. Президент «шпор» прижимист и хитер, зимой снег продаст задорого. Собственно, поэтому летом чуть не взбунтовался Дэнни Роуз, который видел, как усиливаются конкуренты, на фоне которых «Тоттенхэм» вообще ничего не предпринимал на трансферном рынке. Роуз взвыл, затребовал усиления, но его усадили на место, заставили извиниться, выцепили в последний момент Фернандо Льоренте и отправились в путь. Как видим, ставка боссов «шпор» сработала – клуб радует результатами. Но вот купить сомнительный актив в виде хрустального Бэйла – решится ли? Только с очень большой скидкой. Или если поиграть на ностальгических чувствах. Ведь именно «шпоры» раскрыли Бэйла, именно тут он блистал и дорос до «Реала», здешние врачи, кстати, отлично знают физиологию Гарета и, возможно, «Тоттенхэм» наименее травмоопасный вариант продолжения карьеры для самого игрока.

«Челси»

Для лондонцев вариант с Бэйлом может быть интересен, конечно, но он не выглядит таким уж обязательным, желанным. Скажем, инициатива здесь точно должна идти от «Реала», который целится на Азара. Переговорщики от Переса попросят бельгийца у «Челси», а взамен попытаются продать Бэйла. Вариант, над которым можно подумать. Но сложно представить, чтобы сами лондонцы загорелись желанием купить валлийца, особенно по ценам «Реала», даже со скидкой. Нет настолько острой потребности.

Именно эти три варианта – наиболее ходовые в британской и испанской прессе. Надеяться на внезапное выздоровление и обретение стабильности в «Реале» Бэйлу в 28 лет вряд ли приходится. Нужно что-то менять. Возвращение в Англию кажется логичным шагом, поскольку там и клубы наиболее платежеспособные, и обстановка привычная. Да и именно там Бэйл не испытывал таких больших проблем со здоровьем, как за границей, несмотря на всю интенсивность британского футбола. В особенностях газонов, спортивной медицины стран или просто-напросто в возрасте игрока дело – покажет будущее. Чтобы это узнать и перезагрузить карьеру, Бэйлу нужно сменить клуб. А «Реалу» пора расстаться с валлийцем и приобрести новую дорогую звезду, которая не будет такой поломанной.