Стали известны претенденты на приз игроку года в Африке по версии BBC

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 2017 года в Африке. Эту награду ежегодно вручает ВВС. В пятерку кандидатов вошли следующие футболисты:

полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Виктор Мозес;

нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садьо Мане;

вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах;

хавбек «РБ Лейпциг» и сборной Гвинеи Наби Кейта;

форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг.

Победитель определится с помощью онлайн-голосования, которое продлится до 27 ноября. Свой голос за одного из кандидатов можете отдать здесь.

В минувшем году, напомним, награду получил нападающий «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез.

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