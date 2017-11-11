Стали известны претенденты на приз игроку года в Африке по версии BBC

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 2017 года в Африке. Эту награду ежегодно вручает ВВС. В пятерку кандидатов вошли следующие футболисты:
полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Виктор Мозес;
нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садьо Мане;
вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах;
хавбек «РБ Лейпциг» и сборной Гвинеи Наби Кейта;
форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг.
Победитель определится с помощью онлайн-голосования, которое продлится до 27 ноября. Свой голос за одного из кандидатов можете отдать здесь.
В минувшем году, напомним, награду получил нападающий «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез.
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