Соланке и Кук довызваны в сборную Англии на матч с бразильцами

Нападающий «Ливерпуля» Доминик Соланке и полузащитник «Борнмута» Льюис Кук получили вызов в сборную Англии на товарищеский матч с национальной командой Бразилии.

При этом расположение «Трех Львов» покинул защитник Фил Джонс, получивший повреждение в товарищеском поединке против команды Германии.

Ранее стало известно, что голкипер «Норвича» Ангус Ганн, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», заменит в сборной Англии сломавшего палец Джека Батлэнда.

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