Грэй: «Раньше я чувствовал себя разочарованным, потому как не попадал в основу»

Полузащитник «Лестера» Демарай Грэй поделился мыслями о своей игровой форме.



«Быть в основном составе команды - это очень здорово. Раньше я чувствовал себя разочарованным, потому как не попадал в основу. Я знал, что могу показать большее, чем у меня получалось, но мне не давали возможность проявить себя, и я говорил об этом. Однако в последних выступлениях я начал доказывать всем, что действительно способен на большее. Сейчас все стало хорошо».

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