Бэйл за время игры в «Реале» травмировался 24 раза

Накануне стало известно, что вингер «Реала» Гарет Бэйл снова получил травму и теперь не сыграет минимум до конца года.

Было подсчитано, что с момента переезда Бэйла в Мадрид летом 2013 года он 24 раза получал различные травмы. Причем большую часть этих повреждений составляют мышечные травмы, которые случались без контакта с оппонентом.

Что касается наиболее уязвимых областей, то у валлийца это, прежде всего, икроножная мышца, а также левое бедро и камбаловидная мышца.

Бэйл пропустил 40 из последних 60 матчей «Реала» из-за травм.

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