Антисборная 19 тура. Замёрзшие, ленивые и оскорбленные

Команда неудачников 19 тура РФПЛ по версии «Соккер.ру» складывается из игроков, лишь формально присутствовавших на поле. Боремся с теми, кто лишь обозначает участие в игре!

Вратарь

Артур Нигматуллин («Амкар»)

Сложный выбор, вратари в РФПЛ играют неровно: в прошлом туре, например, не было явного кандидата в антисборную, а сейчас их сразу три. Абаев помог «Динамо» со вторым голом, Криворучко чудил в Каспийске, а Нигматуллин помог своей команде крупно проиграть «Уфе». Вратари СКА и «Амкара» выступили одинаково плохо, но если в поражении дальневосточников виновников можно найти много, то пермяки без вратарских ошибок могли и не проиграть. В момент с первым голом Артур пошел на выход, но не сыграл и застрял в полупозиции, а потом вообще выбежал метров на сорок из ворот, чтобы встретить Игбуна, который воспользовался авантюрной выходкой голкипера и оформил дубль, поразив пустые ворота. Может, Нигматуллин форварду «Уфы» в карты проиграл?

Защитники

Виталий Шахов («Тосно»)

В предпоследней линии выбор богатейший, поэтому сегодня антисборная сыграет по схеме с пятью защитниками. И как тут обойтись без представителей обороны, пропустившей шесть мячей? Да, о правомерности назначения пенальти можно спорить, но это не отменяет того факта, что тосненцы ужасно выглядели в обороне – как в целом, так и индивидуально. Взять того же Шахова: человек провел на поле 90 минут, чтобы не выиграть ни одного единоборства, не перехватить ни одного мяча, не совершить ни одного отбора и отдать целых 8 точных передач (42% точности) за полный матч!

Сесар Навас («Рубин»)

Бердыев признает, что решение отдать Кверквелию «Локомотиву» было осознанным, но лукавит, что не жалеет об этом. Навас уже не тот, испанцу через пару месяцев стукнет 38 лет, а нынешний сезон получается у него скомканным из-за болезни, а потом и смерти отца. Сесар не в форме и не в тонусе, что было заметно по игре с «Локомотивом», где он оставил казанцев в меньшинстве на концовку встречи, что обернулось очередным поражением.

Андрей Буйволов («Тосно»)

Еще один защитник «Тосно», который непонятно ради чего выходил на футбольное поле против ЦСКА. В эпизоде с назначением пенальти Вернблум хитро пробежал перед Буйволовым, зацепившись ногами, но в этом тоже проявляется класс защитника: Андрей не готов к простым трюкам на уровне РФПЛ. А когда игрок априори не очень высокого класса «с валенками на ногах» еще и действует вальяжно, не вгрызается в борьбу и без толку машет руками, сразу хочется отправить его куда-нибудь в ФНЛ «на доработку».

Андрей Семёнов («Ахмат»)

Какая-то удивительная метаморфоза произошла с «Ахматом» в перерыве матча с «Краснодаром», в частности, подменили защитника Семенова. В первом тайме это был уверенный парень, который хорошо действовал на втором этаже и грамотно читал игру, во второй половине Андрею вдруг стало скучно играть в футбол: одно единоборство за целый тайм, отсутствие интереса к происходящему на поле, где «Краснодар» вырвал волевую победу.

Евгений Чернов («Тосно»)

О! По сравнению с Шаховым – просто красавец! Евгений сделал 13 точных передач на 72 процентах точности, даже разок в отборе удачно сыграл. Сарказм, конечно. В матче, где ЦСКА напирал, «Тосно» было логично вылезать из обороны через фланги, а два крайних защитника присутствовали в игре лишь формально. И это еще без разбора позиционной работы и сугубо защитных действий, где тоже кромешный мрак.

Полузащитники

Евгений Марков («Тосно»)

Дмитрий Парфенов решил использовать лучшего бомбардира «Тосно» в этом сезоне за спиной у Заболотного, однако новая роль, очевидно, пришлась Евгению не по душе – у него совсем ничего не получилось, замена в середине второго тайма была полностью оправданной.

Януш Гол («Амкар»)

На этот раз Гаджиев имеет все основания быть недовольным своими «барбосами» (если кто не знает, это любимое обращение Гаджи Муслимовича к своим парням). У лидера «Амкара» в центре поля не пошла игра, хотя, возможно, правильнее сказать, что он вообще не сыграл. С приходом холодов, как видим, это становится нормальным явлением. Ужасный процент брака и нежелание играть в контактный футбол со стороны поляка заставили тренера заменить Януша по истечении часа игры при счете 0:1. Впрочем, «Амкару» это не слишком помогло.

Николай Калинский («СКА-Хабаровск»)

Хабаровчане против «Анжи» сыграли так, что в антисборную можно ставить хоть команду в полном составе, как и «Тосно», но количество мест у нас ограничено. О разгроме аутсайдера при Каспийске будет напоминать полузащитник Калинский, который попал в тренд тура: просто удивительно, сколько игроков в 19 раунде РФПЛ умудрялись быть на поле и ничего при этом не делать.

Нападающие

Себастьян Дриусси («Зенит»)

За 66 минут на футбольном поле аргентинец выполнил 9 передач, из которых 7 оказались точными. При условии, что «Зенит» проводил время в атаке, и шансов проявить себя, по идее, было немало. Это вообще законно? Вышедший вместо Себастьяна Полоз обострил игру и помог питерцам вырвать победу, но провал Дриусси это не отменяет.

Игорь Портнягин («Урал»)

Маммана помог «Уралу» открыть счет, срезав мяч в ворота Лодыгина, но екатеринбуржцы ответили подарком на подарок. Портнягин сыграл неловко на ближней штанге и помог сопернику отыграться еще в первом тайме. «Зенит» мог бы разнервничаться, если бы мяч чуть дольше не попадал в ворота Годзюра, но Игорь снял с «сине-бело-голубых» напряжение и сделал важное движение к поражению своей команды.

В матче «Зенита» и «Урала» снова устроили шоу!

Тренер

Михаил Галактионов («Ахмат»)

Определенно, молодой специалист, исполняющий обязанности главного тренера в «Ахмате», сделал что-то не так в раздевалке. Или не сделал чего-то важного. Грозненцы вели 2:0, чтобы рассыпаться во втором тайме, и это еще Гранквист пенальти не забил. Почему «Ахмат» позволил себя втаптывать в газон после перерыва – пусть разбираются в клубе, но факт остается фактом: команда дала слабину, и в этом виноват тренер.

Сборная 19-го тура. Организаторы камбэка, погромов и сложных побед

Тренд тура. «Неиграющие» футболисты. Зима, холода, приближение отпусков? Удивительно встречать футболистов и целые команды, которые изображают футбол, а не играют и даже не борются. Когда статистика говорит, что у игрока по нулям все элементы борьбы (единоборства, отборы, перехваты), а точность передач в районе 40%, то это шокирует и ставит вопрос о профпригодности.

Все за одного. Ошибки вратарей. Не только Нигматуллин, попавший в основной состав антисборной, заслуживает быть отмеченным. Опытнейший Абаев, например, зачем-то выбежал из ворот и дал возможность динамовцам забить второй мяч «в раздевалку», а Криворучко выступил в игре с «Анжи» еще убедительнее. Александр пропустил на первой минуте, неудачная игра на выходе привела ко второму пропущенному мячу, а уже в середине первого тайма вратарь совершил фол последней надежды за пределами штрафной площади и оставил свою команду в меньшинстве.