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Антисборная 19 тура. Замёрзшие, ленивые и оскорбленные

04 декабря 2017, 14:00
Антисборная 19 тура. Замёрзшие, ленивые и оскорбленные

Команда неудачников 19 тура РФПЛ по версии «Соккер.ру» складывается из игроков, лишь формально присутствовавших на поле. Боремся с теми, кто лишь обозначает участие в игре!

Вратарь

Артур Нигматуллин («Амкар»)

Сложный выбор, вратари в РФПЛ играют неровно: в прошлом туре, например, не было явного кандидата в антисборную, а сейчас их сразу три. Абаев помог «Динамо» со вторым голом, Криворучко чудил в Каспийске, а Нигматуллин помог своей команде крупно проиграть «Уфе». Вратари СКА и «Амкара» выступили одинаково плохо, но если в поражении дальневосточников виновников можно найти много, то пермяки без вратарских ошибок могли и не проиграть. В момент с первым голом Артур пошел на выход, но не сыграл и застрял в полупозиции, а потом вообще выбежал метров на сорок из ворот, чтобы встретить Игбуна, который воспользовался авантюрной выходкой голкипера и оформил дубль, поразив пустые ворота. Может, Нигматуллин форварду «Уфы» в карты проиграл?

Защитники

Виталий Шахов («Тосно»)

В предпоследней линии выбор богатейший, поэтому сегодня антисборная сыграет по схеме с пятью защитниками. И как тут обойтись без представителей обороны, пропустившей шесть мячей? Да, о правомерности назначения пенальти можно спорить, но это не отменяет того факта, что тосненцы ужасно выглядели в обороне – как в целом, так и индивидуально. Взять того же Шахова: человек провел на поле 90 минут, чтобы не выиграть ни одного единоборства, не перехватить ни одного мяча, не совершить ни одного отбора и отдать целых 8 точных передач (42% точности) за полный матч!

Сесар Навас («Рубин») 

Антисборная 19 тура. Замёрзшие, ленивые и оскорбленныеБердыев признает, что решение отдать Кверквелию «Локомотиву» было осознанным, но лукавит, что не жалеет об этом. Навас уже не тот, испанцу через пару месяцев стукнет 38 лет, а нынешний сезон получается у него скомканным из-за болезни, а потом и смерти отца. Сесар не в форме и не в тонусе, что было заметно по игре с «Локомотивом», где он оставил казанцев в меньшинстве на концовку встречи, что обернулось очередным поражением.

Андрей Буйволов («Тосно»)

Еще один защитник «Тосно», который непонятно ради чего выходил на футбольное поле против ЦСКА. В эпизоде с назначением пенальти Вернблум хитро пробежал перед Буйволовым, зацепившись ногами, но в этом тоже проявляется класс защитника: Андрей не готов к простым трюкам на уровне РФПЛ. А когда игрок априори не очень высокого класса «с валенками на ногах» еще и действует вальяжно, не вгрызается в борьбу и без толку машет руками, сразу хочется отправить его куда-нибудь в ФНЛ «на доработку».

Андрей Семёнов («Ахмат»)

Какая-то удивительная метаморфоза произошла с «Ахматом» в перерыве матча с «Краснодаром», в частности, подменили защитника Семенова. В первом тайме это был уверенный парень, который хорошо действовал на втором этаже и грамотно читал игру, во второй половине Андрею вдруг стало скучно играть в футбол: одно единоборство за целый тайм, отсутствие интереса к происходящему на поле, где «Краснодар» вырвал волевую победу.

Евгений Чернов («Тосно»)

О! По сравнению с Шаховым – просто красавец! Евгений сделал 13 точных передач на 72 процентах точности, даже разок в отборе удачно сыграл. Сарказм, конечно. В матче, где ЦСКА напирал, «Тосно» было логично вылезать из обороны через фланги, а два крайних защитника присутствовали в игре лишь формально. И это еще без разбора позиционной работы и сугубо защитных действий, где тоже кромешный мрак.

Полузащитники

Евгений Марков («Тосно»)

Антисборная 19 тура. Замёрзшие, ленивые и оскорбленныеДмитрий Парфенов решил использовать лучшего бомбардира «Тосно» в этом сезоне за спиной у Заболотного, однако новая роль, очевидно, пришлась Евгению не по душе – у него совсем ничего не получилось, замена в середине второго тайма была полностью оправданной.

Януш Гол («Амкар»)

На этот раз Гаджиев имеет все основания быть недовольным своими «барбосами» (если кто не знает, это любимое обращение Гаджи Муслимовича к своим парням). У лидера «Амкара» в центре поля не пошла игра, хотя, возможно, правильнее сказать, что он вообще не сыграл. С приходом холодов, как видим, это становится нормальным явлением. Ужасный процент брака и нежелание играть в контактный футбол со стороны поляка заставили тренера заменить Януша по истечении часа игры при счете 0:1. Впрочем, «Амкару» это не слишком помогло.

Николай Калинский («СКА-Хабаровск»)

Хабаровчане против «Анжи» сыграли так, что в антисборную можно ставить хоть команду в полном составе, как и «Тосно», но количество мест у нас ограничено. О разгроме аутсайдера при Каспийске будет напоминать полузащитник Калинский, который попал в тренд тура: просто удивительно, сколько игроков в 19 раунде РФПЛ умудрялись быть на поле и ничего при этом не делать.

Нападающие

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Антисборная 19 тура. Замёрзшие, ленивые и оскорбленныеЗа 66 минут на футбольном поле аргентинец выполнил 9 передач, из которых 7 оказались точными. При условии, что «Зенит» проводил время в атаке, и шансов проявить себя, по идее, было немало. Это вообще законно? Вышедший вместо Себастьяна Полоз обострил игру и помог питерцам вырвать победу, но провал Дриусси это не отменяет.

Игорь Портнягин («Урал»)

Маммана помог «Уралу» открыть счет, срезав мяч в ворота Лодыгина, но екатеринбуржцы ответили подарком на подарок. Портнягин сыграл неловко на ближней штанге и помог сопернику отыграться еще в первом тайме. «Зенит» мог бы разнервничаться, если бы мяч чуть дольше не попадал в ворота Годзюра, но Игорь снял с «сине-бело-голубых» напряжение и сделал важное движение к поражению своей команды.

В матче «Зенита» и «Урала» снова устроили шоу!

Тренер

Михаил Галактионов («Ахмат»)

Определенно, молодой специалист, исполняющий обязанности главного тренера в «Ахмате», сделал что-то не так в раздевалке. Или не сделал чего-то важного. Грозненцы вели 2:0, чтобы рассыпаться во втором тайме, и это еще Гранквист пенальти не забил. Почему «Ахмат» позволил себя втаптывать в газон после перерыва – пусть разбираются в клубе, но факт остается фактом: команда дала слабину, и в этом виноват тренер.

Сборная 19-го тура. Организаторы камбэка, погромов и сложных побед 

Тренд тура. «Неиграющие» футболисты. Зима, холода, приближение отпусков? Удивительно встречать футболистов и целые команды, которые изображают футбол, а не играют и даже не борются. Когда статистика говорит, что у игрока по нулям все элементы борьбы (единоборства, отборы, перехваты), а точность передач в районе 40%, то это шокирует и ставит вопрос о профпригодности.

Все за одного. Ошибки вратарей. Не только Нигматуллин, попавший в основной состав антисборной, заслуживает быть отмеченным. Опытнейший Абаев, например, зачем-то выбежал из ворот и дал возможность динамовцам забить второй мяч «в раздевалку», а Криворучко выступил в игре с «Анжи» еще убедительнее. Александр пропустил на первой минуте, неудачная игра на выходе привела ко второму пропущенному мячу, а уже в середине первого тайма вратарь совершил фол последней надежды за пределами штрафной площади и оставил свою команду в меньшинстве.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил mat73
09 декабря 2017 в 12:22
mat73:
Дзюбу, даже если не играет, надо указывать в этой сборной!
Спартак, даже если и играет, то проигрывает 7-0.
Коля58
Коля58 ответил makkie
07 декабря 2017 в 15:41
makkie:
Антисборная арендовала Дриусси вместо Дзюбы на один тур :)
Вы куда то пропали! То вас палкой не выгонишь с сайта! А тут вы пропали! Расскажите нам какой прекрасный клуб Спартак! Ждем ! Лучше если это будет в статье Горина о проигрыше Спартака Ливерпулю ))
Коля58
Коля58
07 декабря 2017 в 15:39
Спартак у нас самый Лучший ))) Славься Спартак ! Все игроки Лучшие! Кого не возьми! Ливерпуль впереди раскатаем как по нотам! Мы же лучшие! )))
NoN141
NoN141
07 декабря 2017 в 04:00
Опять про Васина забыли :D
mat73
mat73
06 декабря 2017 в 22:01
Дзюбу, даже если не играет, надо указывать в этой сборной!
zdk_47
zdk_47 ответил Евгений Перфильев
05 декабря 2017 в 19:07
Евгений Перфильев:
ЗЕНИТУ С ЛИГИ ЕВРОПЫ ВИДНЕЕ.
Завтра вы там будете!
Фата лист
Фата лист
05 декабря 2017 в 18:36
Ахмат с 2-0 проиграл, а в сборной только Семенов...
Геннадий Снопов
Геннадий Снопов
05 декабря 2017 в 15:35
Спартак во всех обсуждениях
Жека Сорокин
Жека Сорокин
05 декабря 2017 в 09:46
Спартак Чемпион!!! Пока он бьется с Ливерпулем и выносит Севилью, бакланы улепетывают от бнейгуды или как ее там....
Александр Северный
Александр Северный ответил Евгений Перфильев
05 декабря 2017 в 00:02
Евгений Перфильев:
ЗЕНИТУ С ЛИГИ ЕВРОПЫ ВИДНЕЕ.
А что спартак уже выше?
Расул Манаев
Расул Манаев
04 декабря 2017 в 23:10
Нет,не признаю такую сборную без дзюбиньо)))))
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил Александр Северный
04 декабря 2017 в 22:25
Александр Северный:
Какой спартак чемпион показал малоизвестный Марибор в ЛЧ, короче давно такого позорища, как спартак не было в ЛЧ,
ЗЕНИТУ С ЛИГИ ЕВРОПЫ ВИДНЕЕ.
Sanches65
Sanches65
04 декабря 2017 в 22:23
Зря так много прокладок из Тосно, они же не сами, им приказали.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Багров-брат
04 декабря 2017 в 21:34
Багров-брат:
А Дриусси включили в угоду свиному сословию? "При условии, что «Зенит» проводил время в атаке, и шансов проявить себя, по идее, было немало."...))) Я аплодирую аффтору за супер-крутой смысловой поворот...))) Под эту тему половина Спартака в последнем матче подходит в анти-сборную...)))
*внезапно* =))))
Не ожидал прям. Никогда такого не было, чтобы в угоду свиному сословию, и вот опять.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Евгений Перфильев
04 декабря 2017 в 21:31
Евгений Перфильев:
СПАРТАК ЧЕМПИОН. ГЛУШАКОВ ПОХОРОНЫ. ЗЕНИТ БАКЛАНЫ.
Глушаков чемпион. Зенит похороны. спартак бакланы.
turist82
turist82 ответил Александр Северный
04 декабря 2017 в 20:34
Кто бы говорил ))) третья сборная второсортных агрентинцев и дзюба великий
Александр Северный
Александр Северный ответил Евгений Перфильев
04 декабря 2017 в 19:42
Евгений Перфильев:
СПАРТАК ЧЕМПИОН. ГЛУШАКОВ ПОХОРОНЫ. ЗЕНИТ БАКЛАНЫ.
Какой спартак чемпион показал малоизвестный Марибор в ЛЧ, короче давно такого позорища, как спартак не было в ЛЧ,
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил Александр Северный
04 декабря 2017 в 19:17
Александр Северный:
Спартак весь должен тут быть, в договорном матче с помощью судьи еле отскочили.
СПАРТАК ЧЕМПИОН. ГЛУШАКОВ ПОХОРОНЫ. ЗЕНИТ БАКЛАНЫ.
cpartak60
cpartak60
04 декабря 2017 в 18:13
все верно сказано!
Багров-брат
Багров-брат
04 декабря 2017 в 18:07
А Дриусси включили в угоду свиному сословию?
"При условии, что «Зенит» проводил время в атаке, и шансов проявить себя, по идее, было немало."...))) Я аплодирую аффтору за супер-крутой смысловой поворот...))) Под эту тему половина Спартака в последнем матче подходит в анти-сборную...)))
Алексстелс
Алексстелс
04 декабря 2017 в 17:23
Эт самое,а где арбитр покупной игры цска с Тосно?Это ж сколько газпром с барского плеча отстегнул Тосно,что они на забытую сдачу ещё и под цска легли?
turist82
turist82 ответил Александр Северный
04 декабря 2017 в 15:59
Александр Северный:
Спартак весь должен тут быть, в договорном матче с помощью судьи еле отскочили.
И факты будут? Или только больше языком болтаешь? ))) А уж судья то помог да, особенно когда автогол Арсенала отменил чистый )
Александр Северный
Александр Северный
04 декабря 2017 в 15:52
Спартак весь должен тут быть, в договорном матче с помощью судьи еле отскочили.
Вспыш
Вспыш
04 декабря 2017 в 15:44
Абаев это..... рукалицо!
turist82
turist82 ответил makkie
04 декабря 2017 в 15:19
makkie:
Антисборная арендовала Дриусси вместо Дзюбы на один тур :)
Для разнообразия )
turist82
turist82 ответил Egorium
04 декабря 2017 в 15:19
Egorium:
А где никакущий Адриано?
    cska.78
    cska.78
    04 декабря 2017 в 14:55
      Egorium
      Egorium
      04 декабря 2017 в 14:46
      А где никакущий Адриано?
      Parovoznic
      Parovoznic
      04 декабря 2017 в 14:17
      Хабаровчане против «Анжи» сыграли так, что в антисборную можно ставить хоть команду в полном составе
      - - - - - - - - - -

      Команда начала игру с Анжой в 2 часа ночи (как и с Краснодаром). Чего ещё от неё ожидать?
      Я думаю, что если б игры с московскими клубами начинались в Хабаровске в 12 часов дня местного времени, то подобное можно б было писАть о любом московском клубе.
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
      04 декабря 2017 в 14:09
      Криворечко
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