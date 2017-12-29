Рейтинг зарплат АПЛ. Как заработать 100 тысяч рублей за час

Блогер «Соккер.ру» Finn32 на основе свежих данных из Англии показывает, что футбол мало чем отличается от обычной жизни – распределение благ случайное.

Пусть в спорте будут большие зарплаты – на здоровье. Но представьте, что на вашей работе тем, кто вообще не работает или делает вид, платят намного больше, чем вам – если вы старательные. Или что у ваших родителей, если сами учитесь, то же самое. Как бы вы реагировали? Радовались? Отсутствие справедливости всегда ранит, особенно когда речь о тех, кто не понимает, как живут остальные.

Например, вратарь «Локомотива» Коченков жаловался недавно на непростую юность. Воспитанник московского клуба ушел в двадцать лет играть за «Нижний Новгород» и получил там жалкие 50 тысяч рублей в месяц. Дело было почти десять лет назад, речь шла о 1 800 долларах. Антон говорит, что этих копеек едва хватало на жизнь. Кстати, сейчас в России официальная средняя зарплата составляет 35-39 тысяч, конкретно в Москве – 63 тысячи.

Причем речь о «средней зарплате» - мифическом звере. Но десять лет назад двадцатилетний игрок с трудом стягивал концы с концами на съемной квартире с напарником по команде в Нижнем Новгороде, имея 1 800 долларов в месяц и ничего не откладывая, по его словам. Впрочем, 50 тысяч играющему в низшей лиге вратарю лишь как пример того, что футболисты далеки от народа, а сумма для спорта крошечная. Другое дело, когда речь о 17 миллионах рублей в неделю просто за то, что ты существуешь!

Рейтинг зарплат Английской Премьер-Лиги

Посмотрите, сколько в неделю получают самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ. Причем учтите, что речь именно о сухой зарплате, без премиальных и бонусов, которые в случае подписания нового контракта могут быть очень солидными.

1 место. Погба – 290 тысяч фунтов (примерно 22.4 млн. рублей). 2 место. Лукаку – 250 тысяч. 3-5 места. Агуэро, Туре, Ибрагимович – по 220 тысяч. 6-8 места. Де Брюйне, Де Хеа, Азар – по 200 тысяч. 9-10 места. Ван Дейк, Коутиньо – по 180 тысяч. 11 место. Ляказетт – 170 тысяч. 12 место. Давид Сильва – 160 тысяч. 13-15 места. Фабрегас, Мората, Старридж – по 150 тысяч. 16 место. Мата – 145 тысяч. 17-18 места. Мхитарян, Озил – 140 тысяч. 19 место. Стерлинг – 135 тысяч. 20-22 места. Санчес, Уокер, Шоу – 130 тысяч. 23-31 места. Феллаини, Харт, Джонс, Компани, Давид Луис, Милнер, Отаменди, Смоллинг, Бентеке – по 120 тысяч. 32-34 места. Руни, Бернарду Силва, Чичарито – 115 тысяч. 35-39 места. Кейн, Канте, Колашинац, Рэмзи, Янг – 110 тысяч.

Фергюсон поперхнулся виски, когда прочитал, что за МЮ теперь играют только за такие деньги. Ну, или чаем, если жена дома. Великим клубам не стыдно выдавать зарплаты с потолка? Руководители большинства клубов АПЛ – не считаются с футболистами и их игрой. Вот зачем платить Люку Шоу 130 тысяч в неделю? Моуриньо скоро на лбу себе набьет татуировку, что ему не нужен этот игрок.

Получается, длительные завышенные контракты убивают футбол от Англии до России. Зачем подписывать игрока на пять лет, если он через эти годы может оказаться лишним или забить на игру? Только чтобы его не перехватили конкуренты. Побочный эффект дела Босмана. Но кто мешает пересмотреть это давнее правило и облагородить мировой футбол четкими финансовыми правилами игры? Похоже, Блаттер так любил коррупцию в себе и себя в коррупции, что забыл про агентов и те создали мир, о котором мечтали.

Рейтинг зарплат АПЛ также четко показывает, что английские клубы – банальные перекупщики. Колашинац всю жизнь болел за «Арсенал» и мечтал играть за команду из Лиги Европы? Не верю, Сеад – воспитанник «Шальке», досидел контракт до конца, чтобы выторговать себе у новой команды 110 тысяч фунтов в неделю. Это 5.7 млн. фунтов или примерно 6.4 млн. евро за год. Защитник-то хороший, но у Канте и Кейна такая же зарплата, а их статус в АПЛ несравнимо выше!

Судя по списку, вести дела в Англии умеет только президент «Тоттенхэма» Леви. Его ругают за дотошность и трудность при переговорах, но фотографии Почеттино и игроков, подписывающих новые контракты, стали в прошлом году мемом. Но даже сейчас среди самых дорогостоящих футболистов АПЛ есть только Кейн, которому платят меньше, чем Ляказетту – пока не адаптированному в АПЛ новичку «Арсенала».

В чем смысл раздачи денег в футболе направо и налево?

Выигрывая по пять-шесть трофеев в год можно заработать от силы 15-30 млн. евро чистой прибыли. Но такой успешный клуб появляется раз в десять лет. А для среднего и крупного бизнеса это не деньги, особенно когда речь о чистой прибыли за год. Но в футболе-то что творят? В природе есть люди, которые полностью заслужили то, что имеют. Но их процент никогда не будет большим.

Ведь даже в богатейшей футбольной лиге планеты в десятке самых высокооплачиваемых игроков оказывается Яя Туре. Просто за то, что у него хитрый агент, который умеет развешивать лапшу на уши. Нет ни одной причины не заменить Туре на Фреда из «Шахтера» и забыть о том, как Яя ныл годами, что ему торт забыли на день рождения подарить. Или ван Дейк в десятке просто потому, что голландец без международного опыта родился рослым и прыгучим, а в этом году устроил аукцион и пошел к тем, кто дал больше всех.

Также есть Златан Ибрагимович, подписавший с МЮ новый контракт не играющего тренера-мотиватора и рубящий за эту роль на тридцать процентов больше денег, чем Давид Сильва, и в два раза больше денег, чем Харри Кейн в «Тоттенхэме». Справедливостью тут не пахнет – нет связи зарплат игроков с их реальным вкладом в развитие лиги. Футбол может погибнуть именно благодаря агентам, которые выбивают для игроков новые и новые контракты, постоянно увеличивая оклады.

Это традиционная вещь для любой фирмы – и вы сами могли с таким сталкиваться. Выписывая фантастические оклады менеджерам и директорам, забывают, что работу делают трудяги, которых в итоге еще и сокращают, когда приходит конец маленькой финансовой пирамиде. Ничего нового, но печально – даже в АПЛ футбольные зарплаты никак не связаны с вкладом игроков на поле. Причем тут можно и самих спортсменов критиковать. Ни один топовый игрок не предложил динамичную систему контрактов, которая бы учитывала сам футбол.

Нет мужчин с достоинством, зато есть Яя Туре и Дэниэл Старридж. В сумме получают за тренировки 28.6 миллиона рублей в неделю, и им не стыдно быть нахлебниками в МС и «Ливерпуле». У того же Стерлинга за карьеру 177 матчей в АПЛ, а у Старриджа - 194. По голам разница 44:74, хотя Рахим – вингер, а Дэниэл – центральный нападающий. И разница в возрасте у них пять лет. Но Дэниэл сидит в «Ливерпуле» седьмой сезон и на него тратят по 605 миллионов рублей в год. А Стерлинг в «Сити» получает меньше.

После такого трудно что-то говорить о местных футболистах, даже если учесть, что в России налоги для богатых ниже, чем в Великобритании. В футболе так заведено, что все игроки доят клубы. Этим занимаются и легенды, вроде Месси, и футболисты Чемпионшипа или ФНЛ. Стараются урвать больше. Дело не в том, что игрокам не стоит платить много – пусть зарабатывают. Но хотя бы какая-то логика должна присутствовать, когда сравниваем уровень игры, вклад в успехи клуба и зарплату. А ее нет, у Туре вдвое выше оклад, чем у Н’Голо Канте. Неплохая у Яя пенсия!