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Месси обошел Дженнифер Лопес и Неймара в списке латиноамериканских богачей

сегодня, 14:09

Forbes составил список самых состоятельных знаменитостей Латинской Америки в 2017 году. На первом месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси. С июня 2017 года аргентинец заработал 80 миллионов долларов и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Еще в феврале его опережал форвард «Реала» Криштиану Роналду.

Вторую позицию занимает известный в регионе стендап-комик Луи Си Кей (52 млн долларов). Комедиант родился в Америке, но переехал с семьей в Мексику, родину его отца. Позже он вернулся в Соединенные Штаты.

Следующая в списке — колумбийская актриса София Вергара (41,5 млн). Четвертое место занимает известный исполнитель Бруно Марс (39 млн), за ним следуют певица и актриса Дженнифер Лопес (38 млн) и еще один футболист — Неймар (37 млн).

В общем списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes Месси занимает 14 место.

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Все комментарии
KARE
KARE
сегодня в 18:19
мне по-барабану,всё равно как все окажется .......
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 18:07
Мессе и тут уступает Криштиану.
NOVA
NOVA
сегодня в 17:52
ну и понятно. в этом списке одни девочки и геечи!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:48
Так еще бы! Это разве не он после своей шикарной свадьбы даровал всем беднякам остатки еды с праздничного стола? Ведь было же дело) Денег он пожалел малоимущим, а вот еды нет!
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 17:41
ПОМЕНЯЛИ НА СТАРЫЙ САЙТ УРРРААААААААААААААААААААА! СПАСИБО АДМИНАМ И ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ТО ЧТО РУГАЛ ВАС! КАКОЙ ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ! ВСЕ ТАКИ ДОСТУЧАЛИСЬ!
Klasse
Klasse
сегодня в 17:39
Дон Пабло рассмеялся бы в лицо этим нищим
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил Footbolista
сегодня в 17:28
Footbolista:
Хватит тебя на неделю?))
На недельку точно хватит, а вот дальше может надоесть)))
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 16:54
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
старый сайт
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 16:50
теперь кристину бомбанет не по детски
требл
требл
сегодня в 16:42
Выбил новый контракт, вот и результат. Если бы ещё подъёмные посчитали, которые ему Барселона заплатила за продление, то маленький аргентинский рвач не только в Латинской Америке бы лидировал.
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 16:40
Дед за ЦСКА:
Немного не в тему предлагаю начинать НА КАЖДОЙ ветке общение с : ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ! Далее общение. P.S. Пишу с старого сайта. Всех с НГ.
согласен
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:19
Немного не в тему предлагаю начинать НА КАЖДОЙ ветке общение с :
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!
Далее общение.
P.S. Пишу с старого сайта. Всех с НГ.
Цесаревна Галеона
Цесаревна Галеона ответил Великий Князь
сегодня в 16:18
А попка Наполеона почём?))))
Знатог
Знатог
сегодня в 16:02
Вообще Дленифер 63с не латиноамериканка, а просто американка.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:53
Месси.опес...))
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 15:52
Попка месии теперь на вес золота. аха-ха)
Footbolista
Footbolista ответил Создатель кошмаров
сегодня в 15:51
Создатель кошмаров:
Я бы с ней пожил недельку)))
Хватит тебя на неделю?))
stachel
stachel
сегодня в 15:41
Пацаны, а где кнопка старый сайт?
Суеверный
Суеверный
сегодня в 15:36
Попал под "автоцензуру". Я то хотел лишь чуть поправить. От перемены настроения в отрицательную шкалу даже забыл что именно."...Эй там на вахте..." подправьте "автоцензуру". Чепуха какая-то. Автогол?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:34
Бедный Нырялда! И по игре, и по голам ,и по финансам в отстающих! Пора на покой...
Рагнарёк
Рагнарёк
сегодня в 15:34
Верните старый сайт!
амурец
амурец
сегодня в 15:31
ну Дженнифер получше Месси во всех смыслах
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:27
неймар будет еще богаче
RDeanW
RDeanW
сегодня в 15:22
а мужской рейтинг будет или пока только женский?
cpartak60
cpartak60
сегодня в 15:16
футбол и красота!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 15:14
Но Ленифер 63з он в одной ипостаси не превзойдет. Имя и фамилия умышленно искореженны. Придумал я. Так смешно нашим с Таней деткам. Хотя они давно не детки, просто так будут восприниматься всю мою жизнь. А футбол все любят, жаль что не российский.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил LOpp
сегодня в 15:04
LOpp:
София Вергара.
Я бы с ней пожил недельку)))
ДСА
ДСА
сегодня в 14:44
Кроме Месси и Немара вообще никого не знаю, про Лопес кажется что-то слышал.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил LOpp
сегодня в 14:44
LOpp:
София Вергара.
А есть видео, друг спрашивает?)
cska plus
cska plus
сегодня в 14:42
Гном обобрал всю Барселону.
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