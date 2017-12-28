Месси обошел Дженнифер Лопес и Неймара в списке латиноамериканских богачей

Forbes составил список самых состоятельных знаменитостей Латинской Америки в 2017 году. На первом месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси. С июня 2017 года аргентинец заработал 80 миллионов долларов и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Еще в феврале его опережал форвард «Реала» Криштиану Роналду.

Вторую позицию занимает известный в регионе стендап-комик Луи Си Кей (52 млн долларов). Комедиант родился в Америке, но переехал с семьей в Мексику, родину его отца. Позже он вернулся в Соединенные Штаты.

Следующая в списке — колумбийская актриса София Вергара (41,5 млн). Четвертое место занимает известный исполнитель Бруно Марс (39 млн), за ним следуют певица и актриса Дженнифер Лопес (38 млн) и еще один футболист — Неймар (37 млн).

В общем списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes Месси занимает 14 место.