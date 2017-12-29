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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Погба - самый высокооплачиваемый игрок АПЛ, Кейн - 35-й

сегодня, 08:56

Популярное английское издание опубликовало список зарплат игроков в АПЛ. В рейтинге учитывается только базовая зарплата футболистов, без бонусов.

Самым высокооплачиваемым игроком АПЛ является полузащитник МЮ Поль Погба (290 тысяч фунтов в неделю). За ним следуют Ромелу Лукаку (МЮ, 250 тысяч), Серхио Агуэро («Ман Сити», 220 тысяч), Златан Ибрагимович (МЮ, 220 тысяч) и Яя Туре («Ман Сити», 220 тысяч).

В первую десятку также вошли следующие футболисты: Кевин Де Брюйне («Ман Сити», 200 тысяч), Давид Де Хеа (МЮ, 200 тысяч) Эден Азар («Челси», 200 тысяч), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 180 тысяч), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», 180).

Лучший снайпер АПЛ и рекордсмен года по забитым голам Харри Кейн занимает 35-е место с окладом в 110 тысяч фунтов в неделю.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 18:42
Дзюба рассмеялся ))) ! Он на лавке у бомжей, 60 тыс. фунтов в неделю получает !
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
сегодня в 17:56
Где справедливость то, а?((
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:52
Кейн получается почти в три раза меньше Поля? Это высшая степень несправедливости! Не хорошо, конечно, считать чужие деньги, но некоторые футболисты получают явно больше, чем этого заслуживают.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 16:12
Ахаахахахахахах вот это да.)))))
Мальвинка
Мальвинка
сегодня в 15:10
Я не вижу в списке моего Роналду????? Где он, ужас,неужели какие то 77свиново получают большего моего бога,о боже я начинаю подгорать,скорее мне огнетушитель
sparxx2
sparxx2
сегодня в 15:04
Ну эта статистика не просто звоночек, колокольчик или сигнальчик для Леви, а гудок океанского лайнера которому мешает рыбак на деревянной лодке зайти в гавань (кто слышал этот рёв, знает о чём я) !!!! После всего того что сделали "ШПОРЫ" (как коллектив) в развитии и команды, и личных достижений футболистов если ENIC и Леви резко не поменяют подход к делу (ну например "загнать" Кейна хотя бы в первую 10-ку по ЗП), то команда рухнет....
У "ШПОР" походу намечается грандиозный шухер и интересная развязочка событий.
Английская пресса пишет, что: контрольный пакет акций клуба вместе с новым стадионом планируют купить за рекордные для Англии бабосы сразу несколько азиатских финансовых фондов. Интересно будет летом.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 14:35
Ибре столько за что?)
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
сегодня в 14:07
Все ребята получают нормальное баблишко, молодцы.
Igo0rek
Igo0rek ответил yudin_duda
сегодня в 13:06
Ты главный бухгалтер МЮ?
Roman73
Roman73
сегодня в 12:59
Кейн- трудяга,
Кейн- скромняга.
Rex04
Rex04
сегодня в 12:22
Не справедливо и не заслуженно,Реалная зарплата Погба 90 тыс в неделю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:37
Два Манчестера - самые денежные мешки АПЛа...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:33
Мда. Манчестерский мешок платит переоцененному игрочишке кучу бабла, в то время, как одна из главных звёзд АПЛа и один из лучших игроков сборной на 35 месте, что тут ещё скажешь)
13 RUS
13 RUS
сегодня в 11:22
Лукаку и Погба так рады своим зарплатам что забыли что такое футбол
manutd navsegda
manutd navsegda ответил AktobeBarca
сегодня в 11:16
AktobeBarca:
Ну и кто здесь мешок номер 1
На посмотри кто главный мешок, особенно обрати внимания на молодежь и запас а также под основой и конечно же на зп месси которая обойдется барсе в 45 мил!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:06
Не всегда самые большие деньги получают самые лучшие игроки.
forever4parma
forever4parma
сегодня в 11:03
Неубедительная игра Погбы стоит в разы больше чем стабильность и результативность Кейна? Да, и тот же Лукаку, такие деньги получают, а игру настроить не могут, обидно, что такие ребята как Кейн, тот же Эриксен делают игру,но зарплата заставляет быть на 35 месте, золотая бутса этого сезона, обошедший мессию, роналду рядом не был, а получает примерно сколько кейн в год не получает.....
alexov222
alexov222
сегодня в 10:59
парад мешков просто..но ван дейк 180 в неделю это топ тупости)))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:54
Лукаку 250...слов нет)
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 10:43
Два негра во главе списка. Расизм какой-то...(
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 10:41
Кейн заслужил зп в 240-280 тыщ то, потянут шпоры зп такую эт вопрос)
по нашим Поль, Лукаку , чет высокие у них зп даже по меркам МЮ, Там только Де Хея должен все 300 получать а этим и по 200 хватит.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 10:41
Несправедливо негру платят
AktobeBarca
AktobeBarca
сегодня в 10:28
Ну и кто здесь мешок номер 1
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 10:16
Сколько лет этой инфе?
Думал, все в курсе, что носатый меньше получает...
Фата лист
Фата лист
сегодня в 10:08
Удивлен, что в десятке Ван Дейк.
Волнушка
Волнушка
сегодня в 10:06
У меня больше денег в неделю моя компания приносит чем доходы этих лентяев вместе взятых. А я нчего не делаю, просто плюю в потолок.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил КЭТиК
сегодня в 09:38
КЭТиК:
Погба не отрабатывает свою зарплату.
Уж кто не отрабатывает, так это обиженка ЯЯ Туре!
cska plus
cska plus
сегодня в 09:34
Какая несправедливость.
ermak6448
ermak6448
сегодня в 09:27
Это хорошо, когда ты нужен и твою работу Хорошо Оплачивают...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:12
Погба не отрабатывает свою зарплату.
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