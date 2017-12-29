Погба - самый высокооплачиваемый игрок АПЛ, Кейн - 35-й

Популярное английское издание опубликовало список зарплат игроков в АПЛ. В рейтинге учитывается только базовая зарплата футболистов, без бонусов.

Самым высокооплачиваемым игроком АПЛ является полузащитник МЮ Поль Погба (290 тысяч фунтов в неделю). За ним следуют Ромелу Лукаку (МЮ, 250 тысяч), Серхио Агуэро («Ман Сити», 220 тысяч), Златан Ибрагимович (МЮ, 220 тысяч) и Яя Туре («Ман Сити», 220 тысяч).

В первую десятку также вошли следующие футболисты: Кевин Де Брюйне («Ман Сити», 200 тысяч), Давид Де Хеа (МЮ, 200 тысяч) Эден Азар («Челси», 200 тысяч), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 180 тысяч), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», 180).

Лучший снайпер АПЛ и рекордсмен года по забитым голам Харри Кейн занимает 35-е место с окладом в 110 тысяч фунтов в неделю.