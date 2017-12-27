Бонус Фирмино за каждый гол с начала сезона увеличился почти в 3.5 раза

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вчерашним дублем в ворота «Суонси Сити» существенно поднял тариф оплаты клубом забитых им мячей.

По данным Football Leaks, бразилец получал по 25 тысяч фунтов за каждый из пяти первых своих голов в сезоне во всех турнирах, 45 тысяч - за мячи с 6-го по 10-й, 65 тысяч - за мячи с 11-го по 15-й, а вот 16-й гол в сезоне (2-й из вчерашних двух) принес форварду уже 85 тысяч фунтов. Такой размер премии за каждый забитый мяч теперь будет сохраняться для игрока до конца сезона.