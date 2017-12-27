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Бонус Фирмино за каждый гол с начала сезона увеличился почти в 3.5 раза

сегодня, 11:09
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 0Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси СитиМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вчерашним дублем в ворота «Суонси Сити» существенно поднял тариф оплаты клубом забитых им мячей.

По данным Football Leaks, бразилец получал по 25 тысяч фунтов за каждый из пяти первых своих голов в сезоне во всех турнирах, 45 тысяч - за мячи с 6-го по 10-й, 65 тысяч - за мячи с 11-го по 15-й, а вот 16-й гол в сезоне (2-й из вчерашних двух) принес форварду уже 85 тысяч фунтов. Такой размер премии за каждый забитый мяч теперь будет сохраняться для игрока до конца сезона.

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Все комментарии
бундер
бундер ответил ДСА
сегодня в 14:00
Наверняка в контракте есть пункт про пенальти.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 13:01
...мозг ! МОЗГ ! ...главное - НОГИ !
Dronchik71
Dronchik71
сегодня в 12:31
фирмино так играть спецом ещё лучше будет!!!всё равно мне кажется заберут его скоро из ливера куда нибудь!возможно летом после ЧМ...
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 11:39
Неплохо
ДСА
ДСА
сегодня в 11:29
Пенальти ему не будут давать бить, слишком накладно.
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