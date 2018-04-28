Не Глушаков! Из-за кого «Спартак» потерял титулы

Лучшей возможности взять «золотой дубль» у футболистов «Спартака» может не быть никогда в карьере. «Соккер.ру» анализирует неудачи и определяет, кто виноват.

Отведем в сторону Карреру, руководителей клуба и другие форс-мажоры – травмы. Оставим у стенки только футболистов, которые выходили на поле, создавали моменты и действовали в защите. Футбол ведь игра о голах, так что назовем людей, из-за кого пропускали решающие мячи.

Только так выясним, кто виноват и в какой мере. Ведь ругать одного капитана Глушакова примитивно. Денис последним подошел к мячу в серии из спартаковцев и не забил по ходу матча, но в атаке 120 минут против «Тосно» играл не полузащитник. Как и в других матчах, где были роковые промахи его коллег.

Виновники пропущенных мячей

«Спартак» собирает странные пропущенные мячи, чаще всего там есть конкретные виновники. И если вы уже в партии тех, кто критикует Глушакова – не пересматривайте игру с «Тосно». Денис сыграл еще хуже, чем говорят. Не добежал по ходу ответной голевой атаки, не только у чужих ворот промахнулся. Но сезон длинный, в чемпионате тоже важно понять, из-под кого прилетели голы в матчах, когда одна отраженная атака имела бы вес.

Сразу отбрасываем влет от «Зенита» - там один момент в защите ничего не меняет. Но также были обидные ничьи и глупые минимальные поражения. Например, с ЦСКА вели, но в концовке пропустили дважды. По два мяча за вечер вошли в привычку – было четыре ничьи 2:2. Добавим также упущенную победу из-за грубейших ошибок в обороне против «Локомотива». Плюс «Урал» и «Ахмат» - не лидеры РФПЛ, но накидали «Спартаку» пять голов за девять дней. Вот вам и рецепт потери первого места. Но кто чаще всего ошибался в тех играх?

Персональная ответственность защиты. Комбаров – 7 грубых ошибок (из-за них не добрали 5 очков). Петкович – 4 ошибки (потеряно 5 очков). Фернандо и Максимович – по 3 ошибки (5 и 4 очка соответственно), Ещенко, Боккетти, Джикия, Таски и Кутепов – по 2 ошибки (7 пунктов суммарно); Мельгарехо, Селихов – по 1 ошибке (по 1 очку).

Сколько очков могли заработать? Даже не подключив атаку, о которой ниже, «Спартак» вполне мог заработать проход в финал Кубка Росси – не пропуская от «Тосно», а также еще 12 очков в чемпионате страны, не совершив хотя бы половину из ошибок, которые подсчитаны выше.

Самые весомые ляпы в защите совершал Комбаров, хорошо, что Салах не смотрит РФПЛ. Впрочем, у Дмитрия сразу два конкурента – из-за Петковича и Фернандо тоже теряли по пять пунктов. Недобрали прилично, 12 очков за глаза хватает, чтобы лидировать прямо сейчас.

Авторы главных промахов сезона

Современная статистика позволяет понять одну важную штуку. Какова разница между условным «качеством» моментов у нападающих и реализацией – забитыми мячами. У «Спартака» в первую очередь недобор по голам, когда смотрим на сумму xG у Зе Луиша. В переводе на очки получаем, что форвард не принес победу над «Уфой» - хотя мог заменить ноль на табло, имел важный момент в ничьей с «Динамо». Четыре очка, которые Зе Луиш мог, но не принес.

У Промеса ситуация немного другая – у него было моментов на 11 голов, а забил 14. Но трижды это были пенальти. Так что если покопаться в событиях сезона, то вспомните момент Квинси в домашней игре против «Амкара», которая завершилась нулевой ничьей. А вот нереализованный голландцем пенальти со «СКА-Хабаровском» не стал роковым – «Спартак» выгрыз победу в итоге. Другое дело, что в Хабаровске у Луиса Адриано было 4 удара из пределов штрафной, а на 82-й минуте должен был забивать.

У Мельгарехо, Ханни и Самедова в основном были моменты в играх, когда «Спартак» и так выигрывал. А Глушакова можно обвинить в диком промахе с «Локомотивом» и в чрезмерном желании бить из-за пределов штрафных – нерационально расходовал атаки. Даже игроки не из основы могли принести очки. Казалось бы, сколько там тех моментов у Попова? А если вспомните, то Ивелин смачно промазал против «Амкара» и «Ростова» - не хватило мастерства, чтобы ничьи стали победами.

Или возьмите Пашалича. Открой Марио счет голом против «Тоснов» в гостях – могли выиграть, в той игре и Педру Роша имел моменты, хотя он чаще бьет в защитников, поскольку невероятно медленный. Поскольку «Спартак» нанес за чемпионат 474 удара – рекорд лиги, то из виду обязательно ускользнул один из отличных моментов, которые были у группы атаки в матчах, где один гол мог все изменить и принести очки. Но даже анализа самых ярких возможностей достаточно, чтобы сделать вывод.

Персональная ответственность группы атаки. Зе Луиш – 3 промаха (5 потерянных пунктов). Адриано – 3 промаха (5 очков). Попов – 2 промаха (4 очка). Глушаков – 2 промаха (1 пункт В РФПЛ и победа в полуфинале Кубка). Пашалич, Роша, Промес, Фернандо, Самедов – по 1 промаху (и по 2 очка на брата).

Сколько очков могли заработать? Всего из-за слабой реализации очень хороших или добротных моментов «Спартак» потерял 18 пунктов. Некоторые персональные ошибки совершены в одном и том же матче разными игроками, поэтому сумма потерянных очков выше.

Но наберите половину из реальных пунктов, которые на кону – восьми-девяти хватает для первого места прямо сейчас. Для примера, это победы над «Уфой», «СКА-Хабаровском», «Тосно» и «Амкаром» дома. И, например, мировая с «Локомотивом» 3:3 в первом круге, как десерт. Вполне реальный расклад.

Титулы – везунчикам. «Локомотив» и доля случая

«Спартак» растерял два титула?

По моментам «красно-белые» легко могли набрать восемь пунктов в РФПЛ, разменяв ничьи на победы, этого хватило бы с учетом осечек «Локомотива». Даже меньшего хватало, если бы «Спартак» дважды обыграл конкурента в дерби. Был близок к этому – вел 2:0 в первом круге и должен был забить в пустые ворота без голкипера во втором. В конечном итоге все сводится к странным пропущенным мячам и явным нереализованным моментам.

При лучшей работе форвардов получите чистый выход в финал Кубка России без пропущенного на последних минутах мяча – промахов Глушакова могло не быть в принципе. Как видите, не хватило глубины состава – чтобы компенсировать эпидемию травм и снизить нагрузку на неготовых к стабильной борьбе защитников, концентрации и класса игроков группы атаки – чтобы не только создавали больше всех явных моментов, но и могли их реализовать.

Вот важнейшие причины потери титулов, а виновников из полевых участников провала нашли выше. Глупейшая концовка от «Спартака», ведь все было в их руках, а конкуренты помогали, чем могли. Понятно, что при этом подсчете нельзя добавлять команде все очки, которые могли получить – хотя бы потому, что реализация одного момента не гарантирует победу. Но «Спартак» 18 голов в важных матчах пропустил после диких ошибок защиты.

А форварды не реализовали 14 отличных моментов, когда на кону было 18 пунктов. 18, а «Локомотив» оторвался на 7 и это с учетом, что против «Спартака» набрал 4, а мог взять меньше. В РФПЛ «Спартаку» давали возможности для частых побед, но мастерства не хватило. Даже если бы набрали очки в половине матчей, где создали моменты для побед или ничьих вместо поражений, то сейчас шла бы речь о 58-59 пунктах и первом месте. С «Тосно» в полуфинале та же история – «Спартак» сам потерял трофей.

«Спартак» выбит из гонки

А когда еще будет сезон, в котором в финале Кубка России тебя ждет «Авангард», а в чемпионате лидирует «Локомотив»? Спартаковцы потеряли историческую возможность заполучить первый за двадцать лет и седьмой в истории клуба «золотой дубль». Причем оказывается, что если выделить 45 самых ярких ошибок в Кубке России и чемпионате, лишь 3 совершил именно Глушаков. Денис в ужасной форме и виноват в Кубке, но если присмотреться, у «Спартака» почти целая команда Глушаковых.