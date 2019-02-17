Женщины, дьяволы и футбол в Иране

вчера, 22:04

Что общего между кормящей волчицей и шортами немецкого арбитра? «Соккер.ру» нашел место, где к ним одинаково негативное отношение – это Иран.

Иранские любители немецкого футбола и поклонники «Баварии» были неприятно удивлены, когда не смогли по своему местному телевидению посмотреть матч между мюнхенцами и «Аугсбургом». Тем более что встреча получилась результативной. И дело не в том, что кто-то потерял спутниковый сигнал, что где-то случились технические неполадки, или произошло недопонимание с правами на трансляцию. Все дело… в женщине-арбитре.

Матч обслуживала знаменитая Бибиана Штайнхаус – дама с суровым видом и принципиальной позицией. Но, к несчастью фанатов «Баварии» в Иране, еще и в шортах – как и положено судье. А вот демонстрация женщин в шортах в Иране запрещена по закону. Поэтому в спешном порядке вещатель в этой стране отменил показ матча «Баварии» с «Аугсбургом», который мюнхенцы выиграли со счетом 3:2.

Это далеко не первое удивительное для представителей других стран решение, связанное с показом футбола в Иране. Периодически всплывают любопытные нюансы, о наличии которых многие и не догадывались. Например, редакторам спортивных новостей пришлось проявить фантазию, когда в эфире велся рассказ о матче 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Как известно, на логотипе МЮ красуется с 1973 года изображение красного дьявола. А закон Ирана запрещает демонстрацию картинок с дьяволом. Нужно отдать должное фантазии редакторов, они не стали замазывать изображение, что выглядело бы не очень эстетично – какое-то пятно вместо логотипа. Они взяли и просто использовали логотип МЮ до того, когда на него вскочил дьявол. Телевизионщики на заставке использовали эмблему «Юнайтед» образца 1960-х годов, когда вместо представителя преисподней на ней красовался вполне стандартный и не имеющий отношения к нечисти корабль.

Игры с логотипами в Иране велись и раньше. Например, в прошлом году внимательные зрители могли заметить, что пострадала эмблема «Ромы», в основе которой лежит история сотворения города. На картинке, если кто забыл, изображена волчица, которая кормит детей. Понятное дело, что кормит она их молоком не из ложечки. Только в этом случае редакторы не стали заморачиваться и просто замазали часть изображения, которая показалась им непристойной. Зацепили «блюром» и головы несчастных Ромула и Рема, которые по легенде и основали Рим.

После таких и им подобных историй остается только посочувствовать редакторам, которым приходится следить за столь несущественными, казалось бы, мелочами. Но что для одних мелочи, для других – большой грех.

Отдельно стоит упомянуть об отношениях между женщинами и футболом в Иране. Битва за право женщин быть полноценными болельщиками и посещать футбольные матчи мужских команд ведется 40 лет – с 1979 года, когда в результате Исламской революции был принят один из многочисленных ограничительных законов. Он, в частности, запрещает женщинам посещать футбольные стадионы и матчи мужских команд, поскольку это приводит к проникновению греховных и агрессивных мыслей в головы дам.

Год назад произошла нашумевшая история, когда пяти болельщицам «Персеполиса» удалось попасть на игру любимой команды. Но для этого они потрудились похлеще иных шпионов. Вырядились так в мужское, применив еще и накладные бороды и усы, что и мать родная не узнала бы их. Причем во время матча их никто и не вычислил. История проявилась потом, когда фото были опубликованы в социальных сетях. Кстати, о фото.

Известному иранскому фотографу Парисе Пуртахериан удалось стать первой в истории женщиной, которая сделала фоторепортаж с мужского футбольного матча. Но и ей пришлось проявить невероятную сноровку. Она выполнила свою работу, даже не нарушив формально запрет на посещение стадиона. Просто нашла подходящее полуразвалившееся здание недалеко от стадиона и забралась на его балкон, вооружившись мощной оптикой. И сделала прекрасные снимки с матча, словно сама на поле побывала. Оригинальный лайфхак.

Дело в борьбе за права женщин-болельщиц сдвинулось прошлым летом, когда власти страны начали давать послабления под давлением ФИФА и других международных организаций. В октябре 2018 года случилось историческое событие – сотня женщин впервые официально с 1979 года смогла посетить матч сборной Ирана с Боливией.

Многие восприняли эту историю как проникновение либеральных идей на территорию консервативной страны. Впрочем, до сих пор у властей Ирана нет однозначного мнения на этот счет. Например, прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери был настроен очень критически:

Я выступаю против присутствия женщин на стадионах, - заявил Монтазери. - Мы – мусульманское государство. Когда женщина идет на стадион и видит там полуобнаженных мужчин в спортивной форме, это непременно приведет ее к греху. Если женщины вновь появятся на стадионах, я прикажу тегеранскому прокурору действовать.

К слову, во многих мусульманских странах существуют достаточно жесткие ограничения, связанные с футболом и женщинами. В той же Саудовской Аравии тоже только недавно и с большим скрипом дамам разрешили посещать футбольные матчи мужских команд.

Из-за этого, кстати, не без скандала проводился матч за Суперкубок Италии месяц назад как раз в Саудовской Аравии. Очень многие представители итальянских властей были против игры между «Ювентусом» и «Миланом» там, поскольку считали, что это обозначит, что Италия приемлет такое дискриминационное отношение к болельщицам. Впрочем, на ту игру как раз женщин пускали без проблем.