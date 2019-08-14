«Ливерпуль» - «Челси»: прогноз и ставки от Pinnacle

вчера, 14:29

«Ливерпуль»

Довольно неплохо в последних встречах выглядят подопечные Юргена Клоппа. Обидное поражение в Суперкубке Англии с «Манчестер Сити» (1:2 пенальти) не сказалось на настрое команде. В первом туре АПЛ «красные» легко разгромили «Норвич» со счетом (4:1).

«Ливерпуль» продемонстрировал действительно содержательную игру, в которой показывает

«Челси»

С приходом Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «Челси» многое изменилось в команде. «Пенсионеры» провалили старт АПЛ , уступив «Манчестер Юнайтед» (0:4). Теперь остается доказывать, что все это было оплошность и неудачный день, а не тенденция далеко не самых выверенных решений.

В составе «Челси» произошло много изменений в стартовом составе. Появились новые лица на которых надеется Фрэнк Лэмпард.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Ливерпуля» - 1,70

Ничья – 4,00

Победа «Челси» - 5,15

Интересные факты

«Ливерпуль» покидал футбольное поле без забитого гола один раз за 13 поединков

«Красные» пропускали в восьми последних поединках

«Челси» только 1 раз из 11 матчей сумел оставить ворота «Ливерпуля» в неприкосновенности

Прогноз

Все-таки нужно признать, что «Челси» не заслужил на (0:4) в противостоянии с «Манчестер Юнайтед». Отдельно стоит сказать о том, что у команды были неплохие моменты, но реализация откровенно подкачала. «Ливерпуль», несмотря на поражение от «Манчестер Сити» в Суперкубке показывает хорошую игру. Ожидаем, что в упорной борьбе, но все-таки команда сумеет вырвать победу над «Челси» и сделает это в основное время матча. Текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,70 в букмекерской конторе Pinnacle.