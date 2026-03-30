«Монако» — «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Марсель», который состоится 5 апреля 2026 года
«Монако»
«Монако» по-разному играл в этом сезоне, но результаты последних матчей говорят о хорошей форме команды. Сейчас клуб из одноименного княжества располагается на шестом месте с 46 баллами и уступает три пункта «Марселю». Таким образом сравняться по очкам с одним из конкурентов за счет личной победы – лучшей мотивации у хозяев просто и быть не может.
Два последних матча «Монако» завершились выездной победой над «Лионом» (2:1) и успехом на своем поле с «Брестом» (2:0).
«Марсель»
«Марсель» играет очень нестабильно и если такие результаты продолжатся, то команда рискует потерять свое место в зоне Лиги чемпионов. Пока что у команды 49 баллов и текущее третье место, но уже после матча с «Монако», гости могут потерять 1-2 позиции в случае плохого результата. Чтобы этого избежать, нужно побеждать прямого конкурента и тогда разница между ними достигнет уже шести баллов.
Два последних матча «Марселя» завершились успехом с «Осером» (1:0) и домашним поражением от «Лилля» (1:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа «Монако» – 2.2
- Ничья – 3.65
- Победа «Марсель» – 3.1
Статистика
- «Монако» выиграл шесть из восьми последних встреч подряд
- «Марсель» проиграл три из пяти выездных последних поединков
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что «Монако» все-таки на своем поле одержит победу, ведь «Марсель» часто непредсказуем и способен провалить важный для себя поединок.