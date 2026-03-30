«Монако» — «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 19:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Марсель», который состоится 5 апреля 2026 года

«Монако»

«Монако» по-разному играл в этом сезоне, но результаты последних матчей говорят о хорошей форме команды. Сейчас клуб из одноименного княжества располагается на шестом месте с 46 баллами и уступает три пункта «Марселю». Таким образом сравняться по очкам с одним из конкурентов за счет личной победы – лучшей мотивации у хозяев просто и быть не может.

Два последних матча «Монако» завершились выездной победой над «Лионом» (2:1) и успехом на своем поле с «Брестом» (2:0).

«Марсель»

«Марсель» играет очень нестабильно и если такие результаты продолжатся, то команда рискует потерять свое место в зоне Лиги чемпионов. Пока что у команды 49 баллов и текущее третье место, но уже после матча с «Монако», гости могут потерять 1-2 позиции в случае плохого результата. Чтобы этого избежать, нужно побеждать прямого конкурента и тогда разница между ними достигнет уже шести баллов.

Два последних матча «Марселя» завершились успехом с «Осером» (1:0) и домашним поражением от «Лилля» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Монако» – 2.2

Ничья – 3.65

Победа «Марсель» – 3.1

Статистика

«Монако» выиграл шесть из восьми последних встреч подряд

«Марсель» проиграл три из пяти выездных последних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что «Монако» все-таки на своем поле одержит победу, ведь «Марсель» часто непредсказуем и способен провалить важный для себя поединок.