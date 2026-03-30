«Мец» — «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» — «Нант», который состоится 5 апреля 2026 года
«Мец»
«Мец» в который раз подтверждает свое прозвище «клуба-лифта», ведь у него не получается задержаться в Лиге 1 дольше, чем на один сезон. Коллектив идет на последнем месте с 14 баллами и отстает на три пункта от нынешнего соперника. Только победа позволит сравняться с ним по очкам и помечтать о спасении этого футбольного года, хотя в реальности все выглядит крайне маловероятно.
Два последних матча «Меца» завершились ничьей на выезде с «Ренном» (0:0) и поражением на своем поле от «Тулузы» (3:4).
«Нант»
«Нант» также как и «Мец» имеет за спиной много слабых сезонов, но они были в Лиге 1, а сейчас клуб может покинуть элитный дивизион. Команда набрала 17 баллов и отстает от спасительного 15 места на 10 пунктов, а от позиции за право сыграть плей-офф на пять очков. Гости обязаны побеждать последнюю команду Лиги 1 и тогда у них будут шансы побороться за своем место за девять туров до конца.
Два последних матча «Нанта» на своем поле закончились неудачами с «Страсбуром» (2:3) и «Анже» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа «Мец» – 2.95
- Ничья – 3.3
- Победа «Нант» – 2.45
Статистика
- «Мец» проиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
- «Нант» выиграл лишь одну игру из десяти последних при девяти поражениях
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Поставить на победу «Нанта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что гости осознают, что это их последний шанс зацепиться за реальные шансы остаться в Лиге 1 и они его используют во встрече с прямым конкурентом.