«Мец» — «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» — «Нант», который состоится 5 апреля 2026 года

«Мец»

«Мец» в который раз подтверждает свое прозвище «клуба-лифта», ведь у него не получается задержаться в Лиге 1 дольше, чем на один сезон. Коллектив идет на последнем месте с 14 баллами и отстает на три пункта от нынешнего соперника. Только победа позволит сравняться с ним по очкам и помечтать о спасении этого футбольного года, хотя в реальности все выглядит крайне маловероятно.

Два последних матча «Меца» завершились ничьей на выезде с «Ренном» (0:0) и поражением на своем поле от «Тулузы» (3:4).

«Нант»

«Нант» также как и «Мец» имеет за спиной много слабых сезонов, но они были в Лиге 1, а сейчас клуб может покинуть элитный дивизион. Команда набрала 17 баллов и отстает от спасительного 15 места на 10 пунктов, а от позиции за право сыграть плей-офф на пять очков. Гости обязаны побеждать последнюю команду Лиги 1 и тогда у них будут шансы побороться за своем место за девять туров до конца.

Два последних матча «Нанта» на своем поле закончились неудачами с «Страсбуром» (2:3) и «Анже» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Мец» – 2.95

Ничья – 3.3

Победа «Нант» – 2.45

Статистика

«Мец» проиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Нант» выиграл лишь одну игру из десяти последних при девяти поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Нанта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что гости осознают, что это их последний шанс зацепиться за реальные шансы остаться в Лиге 1 и они его используют во встрече с прямым конкурентом.