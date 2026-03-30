Soccer.ru
сегодня, 19:19
«Анже» — «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» — «Лион», который состоится 5 апреля 2026 года.

«Анже»

«Анже» проводит очень слабый отрезок сезона, но благодаря хорошим выступлениям в его первой половине имеет запас прочности. Сейчас коллектив занимает 12 место с 32 баллами и на 10 пунктов опережает зону вылета. В домашней игре с «Лионом» шансов у хозяев было бы немного, однако и у соперника есть проблемы с результатами, поэтому в этом поединке возможен любой итоговый счет.

Два последних матча «Анже» завершились разгромным поражением на выезде от «Ланса» (1:5) и неудачей в домашней игре с «Ниццей» (0:2).

«Лион»

«Лион» не может прийти в себя и уже покинул Лигу Европы. В чемпионате Франции коллектив на данный момент занимает четвертое место с 47 баллами и отстает от третьего «Марселя» на два очка. В игре с откровенно слабым «Анже» у гостей есть отличный шанс изменить ситуацию и добыть важную победу в чемпионате, продолжив борьбу за места в Лиге чемпионов.

Два последних матча «Лиона» завершились поражениями на своем поле сначала от «Сельты» (0:2), а потом и от «Монако» в Лиге 1 (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победа «Анже» – 4.8
  • Ничья – 3.55
  • Победа «Лион» – 1.8

Статистика

  • «Анже» проиграл пять из шести последних матчей в Лиге 1
  • «Лион» не может выиграть на выезде уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что гости смогут забить 1-2 мяча и этого хватит, чтобы праздновать победу в этом туре Лиги 1.

