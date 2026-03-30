«Анже» — «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 19:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» — «Лион», который состоится 5 апреля 2026 года.

«Анже»

«Анже» проводит очень слабый отрезок сезона, но благодаря хорошим выступлениям в его первой половине имеет запас прочности. Сейчас коллектив занимает 12 место с 32 баллами и на 10 пунктов опережает зону вылета. В домашней игре с «Лионом» шансов у хозяев было бы немного, однако и у соперника есть проблемы с результатами, поэтому в этом поединке возможен любой итоговый счет.

Два последних матча «Анже» завершились разгромным поражением на выезде от «Ланса» (1:5) и неудачей в домашней игре с «Ниццей» (0:2).

«Лион»

«Лион» не может прийти в себя и уже покинул Лигу Европы. В чемпионате Франции коллектив на данный момент занимает четвертое место с 47 баллами и отстает от третьего «Марселя» на два очка. В игре с откровенно слабым «Анже» у гостей есть отличный шанс изменить ситуацию и добыть важную победу в чемпионате, продолжив борьбу за места в Лиге чемпионов.

Два последних матча «Лиона» завершились поражениями на своем поле сначала от «Сельты» (0:2), а потом и от «Монако» в Лиге 1 (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Анже» – 4.8

Ничья – 3.55

Победа «Лион» – 1.8

Статистика

«Анже» проиграл пять из шести последних матчей в Лиге 1

«Лион» не может выиграть на выезде уже четыре матча подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что гости смогут забить 1-2 мяча и этого хватит, чтобы праздновать победу в этом туре Лиги 1.