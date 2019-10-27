Остановись, мгновенье. Ты прекрасно!

сегодня, 12:20

«Соккер.ру» рассказывает о великолепном старте «Фрайбурга».

Вчера вечером многие жители немецкого города Фрайбург-им-Брайсгау повторяли эту фразу из «Фауста» Гёте. Их клуб после победы над «Лейпцигом» вышел на второе место в Бундеслиге. Выше только «Бавария». И пусть тур ещё не закончен, и уже вечером турнирная таблица приобретёт новый вид. Возможно, «Фрайбургу» придётся спуститься на ступеньку-другую. Но это не отменяет факта, - команда Кристиана Штрайха очень хороша нынешней осенью.

Клуб вернулся в элиту четыре года назад. И сразу стал седьмым. В двух следующих сезонах южане выступили куда скромнее – 15 и 13 места. В нынешнем чемпионате «соколам» сулили места во втором десятке. Что вполне возможно. Сыграно только девять туров из тридцати четырёх. Но старт команда из Фрайбурга может занести себе в актив.

В минувшем туре получил травму вратарь Александер Шволов, игравший практически без замен в последних четырёх сезонах. К матчу с «РБ Лейпциг» команда подошла с необстрелянным голландцем Марком Флеккеном и юным Никласом Тиде. «Красные быки» хоть и переживают спад, но остаются грозной силой. В этом не так давно убедился «Зенит». Потеря основного голкипера не просто сводила на нет преимущество своего поля, «Лейпциг» с его мощной атакой получал хорошие шансы увезти три очка. Но Флеккен выстоял, оборона сыграла грамотно, а голы Николаса Хёфлера и Нильса Петерсена обеспечили победу хозяевам. Нильс вообще подтвердил репутацию суперзапасного, забив шестой гол после выхода на замену. Только в добавленное время Флеккен позволил себе забить.

Победа над амбициозным новоделом из Лейпцига – не единственный подвиг южан в текущем чемпионате. «Фрайбург» одержал пять побед, как и «Бавария». В списке пострадавших «Майнц» и «Хоффенхайм» (они получили по три безответных гола), а также «Падерборн» и «Фортуна». Безусловно, в актив стоит занести встречу с дортмундской «Боруссией», в которой «соколы» сумели дважды отыграться – 2:2.

«Фрайбург» - клуб небогатый, поэтому вынужден продавать своих игроков. Оливер Бауманн, чемпион мира 2014 Маттиас Гинтер, Роман Бюрки, Макс Крузе, Чаглар Сеюнджу, нынешний динамовец Максимилиан Филипп – это далеко не полный список потерь последних лет. Поэтому приходится либо опираться на своих воспитанников, либо покупать недорогих футболистов и доводить их до нужной кондиции. Но нельзя сказать, что игроки «Фрайбурга» никто и звать их никак. В нынешнем составе сборной Германии выступают сразу два «сокола» - защитник Робин Кох и нападающий Лука Вальдшмидт. Ранее привлекались в Манншафт защитник Кристиан Гюнтер и нападающий Нильс Петерсен. Возможно, Йоахим Лёв, в прошлом футболист «Фрайбурга», внимательно следит за игрой родной команды и находит там таланты. Ещё один защитник Филипп Лиенхарт прошёл школу мадридского «Реала» и с недавних пор играет за сборную Австрии. Полузащитник Винченцо Грифо задействован в сборной Италии.

Но главный капитал клуба – его тренер Кристиан Штрайх. Он работает в клубе с 1995 года, в том числе и в должности главного с 2011 года. Самый долгоиграющий наставник в нынешней бундеслиге. Но без малого восемь лет на посту – вовсе не рекорд для «Фрайбурга». Фолькер Финке тренировал «соколов» 16 лет, что является общегерманским достижением. При нём команда закрепилась в элите и поднялась на третье место в сезоне 1994-95, а её игроки получили прозвище «бразильцы из Брайсгау». При том, что собственно бразильцев в составе не было. У Финке случались и провалы, «Фрайбург» несколько раз вылетал. Но контракт был составлен столь грамотно, что уволить тренера было дорогим удовольствием. К кандидатуре Штрайха пришли не сразу. Несколько тренеров расписались в бессилии, прежде чем тренер резервистов возглавил первую команду. И прижился. «Фрайбург» иногда называют «Штрайхтим», настолько прочно ассоциируется команда со своим шефом. В 2015 году южане заняли предпоследнее место и выбыли из первой бундеслиги. Но у руководства хватило мудрости не увольнять Штрайха. Через год «Фрайбург» вернулся.

Сам Кристиан живёт недалеко от стадиона и ездит на работу на велосипеде. Машины у него нет в принципе, как и дорогих костюмов. Всё время ходит в спортивной куртке. Сын мясника, учитель немецкого по основной профессии, очень скромный, даже аскетичный в быту человек. Любит работать с молодыми футболистами, причём большое внимание уделяет воспитанию молодых людей. Недаром, игроки «Фрайбурга» считаются самыми вежливыми в бундеслиге.

В нынешнем сезоне Штрайх использует схему с тремя центральными защитниками – Доминик Хайнц, Робин Кох и Филипп Лиенхарт. Два крайних полузащитника Кристиан Гюнтер и Джонатан Шмид всегда готовы отойти в оборону. Кстати, Шмид вернулся в команду прошлым летом, чем очень обрадовал тренера. Два опорных полузащитника – Николас Хёфлер и Майк Франц или Амир Абраши. Атакующий треугольник – Лукас Хёфер и Яник Хаберер в основании, и Лука Вальдшмидт, выдвинутый вперёд форвард. Усилить игру могут защитник Нико Шлоттербек, фланговые полузащитники Винченцо Грифо и Брендон Борелло, нападающие Нильс Петерсен и Роланд Саллаи. В уже упомянутой игре с «Лейпцигом» не смогли выйти на поле ни Франц, ни Абраши, и ответственный пост занял 20-летний Лино Темпельманн, который не дрогнул и отработал вполне достойно.

Надолго ли «Фрайбург» попал в группу лидеров? Удержится ли он наверху или постепенно сползёт вниз? Второй исход более вероятен, учитывая уровень бундеслиги. Трудно опередить две «Боруссии», «Шальке», «Вольфсбург», «РБ Лейпциг». С тремя из этой пятёрки «Фрайбургу» ещё предстоит сыграть. Впереди ещё много серьёзных игр – с «Вердером», «Айнтрахтом», «Байером», «Гертой». В декабре на «Шварцвальд-Штадион» пожалует сама «Бавария». Потери неизбежны. Но пока южане вторые. Надо наслаждаться каждым счастливым днём.