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Чемпионаты Бельгии и Нидерландов близки к объединению

сегодня, 21:53

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) на официальном сайте опубликовал новость о том, что начался второй этап исследования на предмет возможности создания совместной лиги для клубов из Бельгии и Нидерландов (BeNeLiga).

Летом 2019 года руководители пяти лучших клубов из Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард») и коллеги из шестерки лучших клубов Нидерландов («Аякс», «АЗ Алкмар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс»), обсуждали возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.

В итоге была нанята консалтинговая компания Deloitte, задачей которой было оценить перспективы подобной лиги. Результаты исследования оказались положительными.

Также не так давно Федерация футбола США выступила с инициативой об организации на территории страны объединенного турнира между сборными Северной и Южной Америки.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил dimagas2
   26 / 885
сегодня в 22:26
Зато скока сливных бачков и вечерних М разорвет на части с их аудиторией)))
У меня складывается впечатление, что Вы полагаете, что в России все спать ложатся с мыслями как там Украина.
ошалевший
ошалевший
   244 / 885
сегодня в 22:25
команды типа витесса я вообще не понимаю,в первом же сезоне вылетят ведь там не будет всяких венло и де хагов,ну и когда за 2 путёвки в лч будут бороться около 6 команд,для многих не попадание в лч серьёзно ударит по карману,но раз им важнее уровень чемпионата то пожалуйста
dimagas2
dimagas2 ответил За адекватность
   87 / 885
сегодня в 22:23
Условно если наш РФПЛ объединить с турецким, то УПЛ нам на зависть можете с чемпионатом Ботсваны объединить, ну или к главным братьями с МЛС., результат примерно одинаков будет, в принципе как и с Польшей.
Зато скока сливных бачков и вечерних М разорвет на части с их аудиторией)))
За адекватность
За адекватность ответил dimagas2
   26 / 885
сегодня в 22:21
Хорошая идея нам с братьями поляками можно так же,мокшанам на зависть))
Условно если наш РФПЛ объединить с турецким, то УПЛ нам на зависть можете с чемпионатом Ботсваны объединить, ну или к главным братьями с МЛС., результат примерно одинаков будет, в принципе как и с Польшей.
Василий 50
Василий 50
   353 / 885
сегодня в 22:15
Интересная идея.
Газзаев очень завидует.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил dimagas2
   93 / 885
сегодня в 22:15
Хорошая идея нам с братьями поляками можно так же,мокшанам на зависть))
Да ляхи тоже еще те.......
dimagas2
dimagas2
   87 / 885
сегодня в 22:13
Хорошая идея нам с братьями поляками можно так же,мокшанам на зависть))
dino-hsv
dino-hsv
   89 / 885
сегодня в 22:11
мудро. а почему люксембург забыли? у них же вроде трио своё
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   392 / 885
сегодня в 22:09
Очень неплохая идея.... Эх если бы не политика, то и нам с Украиной неплохо было бы
DXTK
DXTK
   214 / 885
сегодня в 22:09
это убьет голландский футбол.....

хотя когда был СССР у нас был как мини чемпионат.... но это совсем дургое.
AMaaa_777
AMaaa_777
   84 / 885
сегодня в 22:07
А что? Это может быть интересно!
За адекватность
За адекватность
   26 / 885
сегодня в 22:07
Как то бы условно с Турцией и нам бы во вред не пошло. Газзаев не так уж и не прав был с Укропом.
Strikers188
Strikers188
   419 / 885
сегодня в 22:06
Надо бы им посоветовать ТОП менеджера Валерия Газаева, он сильно шарит за всякие объединения, к тому же и бюджет у этого действа будет приличным.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   324 / 885
сегодня в 22:05
Щас это не реально, но если б в свое время объеденились чемпионаты Россия, РБ, и Украины - это был бы один мощный чемп!
дурман
дурман
   719 / 885
сегодня в 22:05
Газзаев добрался со своим "УКРОПом"
Хотя если Голландия уже становится интересно, чем "УКРОП" заменят🤣🤣🤣
particular
particular
   13 / 885
сегодня в 22:02
Фламандская ФПЛ, вполне, может состоятся, как некоторый прообраз АПЛ, если будут урегулированы финансовые аппетиты и интересы инициаторов..:))
shur
shur
   421 / 885
сегодня в 22:01
...вот это будет даже очень интересно!
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