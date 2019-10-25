Чемпионаты Бельгии и Нидерландов близки к объединению

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) на официальном сайте опубликовал новость о том, что начался второй этап исследования на предмет возможности создания совместной лиги для клубов из Бельгии и Нидерландов (BeNeLiga).
Летом 2019 года руководители пяти лучших клубов из Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард») и коллеги из шестерки лучших клубов Нидерландов («Аякс», «АЗ Алкмар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс»), обсуждали возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.
В итоге была нанята консалтинговая компания Deloitte, задачей которой было оценить перспективы подобной лиги. Результаты исследования оказались положительными.
Также не так давно Федерация футбола США выступила с инициативой об организации на территории страны объединенного турнира между сборными Северной и Южной Америки.
Газзаев очень завидует.
Газзаев очень завидует.
хотя когда был СССР у нас был как мини чемпионат.... но это совсем дургое.
хотя когда был СССР у нас был как мини чемпионат.... но это совсем дургое.
Хотя если Голландия уже становится интересно, чем "УКРОП" заменят🤣🤣🤣
Хотя если Голландия уже становится интересно, чем "УКРОП" заменят🤣🤣🤣