Чемпионаты Бельгии и Нидерландов близки к объединению

сегодня, 21:53

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) на официальном сайте опубликовал новость о том, что начался второй этап исследования на предмет возможности создания совместной лиги для клубов из Бельгии и Нидерландов (BeNeLiga).

Летом 2019 года руководители пяти лучших клубов из Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард») и коллеги из шестерки лучших клубов Нидерландов («Аякс», « АЗ Алкмар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс»), обсуждали возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.

В итоге была нанята консалтинговая компания Deloitte, задачей которой было оценить перспективы подобной лиги. Результаты исследования оказались положительными.