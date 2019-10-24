Футбол + пиво = быть любви?

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Правительство РФ поддержало законопроект о возвращении пива на российские стадионы. «Соккер.ру» собирает мнения о совместимости пенного напитка с футболом.

Законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей РПЛ отправляется в Государственную думу, правительство одобрило это инициативу. Большую роль сыграл положительный опыт проведения чемпионата мира, где пиво на стадионах, вопреки российским законам, присутствовало. Оказывается, «при должной организации продажа пива не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».

Игорь Лебедев, депутат Государственной думы РФ и один из авторов законопроекта:

Надеюсь, примерно в 15-х числах ноября пройдет заседание профильного комитета и выйдем на первое чтение в 20-х числах. Мы очень многое обсуждали, было очень много дискуссий. Сейчас удалось получить положительное заключение правительства, за что большое спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву и членам правительства. Правительство выдает отзыв или заключение в поддержку или не поддержку концепции законопроекта. В нашем случае официальный отзыв в поддержку концепции. Концепция — разрешить продажу пива на стадионах. Если кто-то захочет распространить этот законопроект на другие виды спорта, то это можно будет сделать во время второго чтения. Ничто не мешает депутатам внести поправку и распространить действие закона на хоккейные матчи, например. Но сначала нужно дождаться первого чтения в ноябре, до этих пор комментировать нечего. Если закон будет принят, это станет хорошей новостью для российского футбола и для болельщиков.

Дмитрий Свищев, автор законопроекта о продаже пива на стадионах:

К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах — плохо. Теперь у людей пиво — это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании — глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти. Тут нельзя быть «немножко беременной». Необходимо во всех нюансах смотреть, как развивается футбол в мире. Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение.

А что думают об этой инициативе футбольные люди?

, футбольный тренер и депутат Госдумы:

Я считаю, что это очень хорошее решение, мне кажется, мы должны создавать все удобства для зрителя, здесь я ничего криминального не вижу. Тем более что сейчас у нас в стране очень комфортабельные и удобные стадионы. Поэтому зритель будет приходить и получать удовольствие не только от игры. Так что я поддерживаю это решение.

Сергей Прядкин, президент РПЛ :

Вернуть пиво на футбол было бы шикарно. Это один из реальных шагов по привлечению болельщиков на трибуны. Пиво и сосиски на трибунах - это то, чего мы, безусловно, должны добиться! Я не шучу. Ведь всё это было на чемпионате мира и себя полностью оправдало. Работа в этом направлении ведется, РФС , Премьер-лига и клубы находят поддержку во многих инстанциях. Пока рано говорить, когда будет принято решение, но, если оно состоится к началу следующего сезона, будет здорово.

Алексей Сорокин, член совета ФИФА :

Мое личное мнение — пиво на стадионе никому не повредит, а только усилит экономику футбола. Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты. Понятно, что есть целый ряд нюансов и правил продаж, но никакого ущерба при правильном построении безопасности не будет. Вероятно, отсутствие возможности купить этот напиток на стадионе влечет более тяжелые последствия, заставляя людей приводить себя в «иное состояние» до матча.

Александр Дюков, президент РФС :

Не вижу никакой проблемы в разрешении продажи и рекламы пива на стадионах. Безусловно, в этом будет больше пользы российскому футболу, поскольку это очень важный источник дохода как для лиг, так и для клубов. Мне кажется, что это одно из решений, которое может быть реализовано в рамках программы наследия чемпионата мира. Чемпионат мира в России показал, что мы не имели никаких проблем с обеспечением правопорядка из-за того, что там было разрешено продавать пиво. Я не агитирую за употребление алкоголя. Сам я пиво не пью. Но для многих в выходной выпить одну-две кружки пива — ничего страшного. Если бы эти две кружки употреблялись на стадионе… Сейчас многие приходят к самому началу матча, потому что сидят где-то в барах у стадиона, а после идут сразу снова в бар обсуждать игру. Это неправильно. Не скажу, что это главный инструмент для повышения посещаемости, но одна из базовых мер.

Павел Суворов, коммерческий директор РПЛ :

Мы надеемся, что опыт продажи пива во время чемпионата мира по футболу в России будет признан положительным. Мы можем озвучить и позицию клубов РПЛ , которые выступают за ответственное и цивилизованное употребление алкоголя на стадионах. Всё-таки пиво и футбол — два совместимых понятия, как лето и мороженое.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:

На чемпионате мира ни одного инцидента, связанного с потреблением пива, не было. Если мы посмотрим на международный опыт, пиво является неотъемлемым атрибутом футбольного болельщика. Также пиво спонсирует спорт. Чем культурнее мы будем пить, тем быстрее наступит это приятное время. Тема пива на стадионах непростая. Но есть опыт чемпионата мира, есть хоккейный опыт. При всех ограничениях проект создания пивного шатра у стадиона — шаг в этом направлении. Будет и пиво, и сосиски, и зрелище.

, бывший футболист сборной России:

Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжает команду.

Виталий Шашков, генеральный директор «Крыльев Советов»:

Это положительное решение на мой взгляд. Прошедший чемпионат мира показал, что люди у нас умеют разумно пить, и многое в этом отношении было искусственно надумано. У нас в России созданы прекрасные условия, построены современные стадионы. В Самаре есть шикарный бренд, мы продаем безалкогольное пиво этого производителя на стадионе и планируем продолжать наше сотрудничество и дальше.

Вячеслав Колосков, экс-президент РФС :

Лично я пиво я не пью даже в бане. Но если народу хочется, то почему бы и нет? Я бы еще и водку разрешил! Если хороший буфет сделать, да еще и с нормальной закуской. Я ведь через это прошел, и не вижу в этом ничего плохого. А если кто-то хочет напиться, то он это сделает и до игры. Футбол должен объединять людей. А хорошая чарка под хорошую закуску ускорит процесс. И я не шучу сейчас! Так было всегда. Прекрасно помню буфеты на стадионе «Динамо» или в «Лужниках» за кулисами сидели люди, говорили о жизни. Так что ничего плохого в возможном принятии закона о пиве я не вижу. К тому же, касса клубов пополнится, и это тоже позитивный момент.

Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы»:

Положительно отношусь к пиву на стадионах. Это привлечет дополнительные инвестиции в футбол, придут пивные бренды. Домашний чемпионат мира показал, что ничего плохого в этом нет, все прошло спокойно и мирно. Надеюсь, что этот тренд мы зададим и в нашем чемпионате. Когда я был на матчах ЧМ , не видел ни одного пьяного. Кто хотел выпить — выпил, остальные просто проходили мимо. В любом случае это положительно повлияет на развитие футбола в стране, на приход денег в клубы. Колосков предложил и крепкий алкоголь вернуть? Он гуру, понимает, что раньше все было нормально. Но давайте вначале начнем хотя бы с пива.

Григорий Иванов, президент «Урала»:

К возвращению пива на стадион я отношусь положительно. Пиво всегда было футбольным напитком. Я не вижу ничего страшного в том, что люди, которые приходят на футбол, могут выпить пиво на стадионе. Пришли на футбол после работы, выпили бокал пива. В этом ничего такого нет. Это хорошо и в финансовом плане. Клуб сможет получать прибыль со стадиона от рекламы пива. Вы посмотрите вокруг — почти около каждого дома стоит пивной магазин. Ходят дети, подростки, и никто про это ничего не говорит. А на стадионе почему-то нельзя. Вот сейчас часто видишь, когда приезжаешь на стадион, что люди стоят с двухлитровой банкой пива. И пока он ее не выпьет, на стадион не зайдет. То есть он приходит на футбол уже пьяным. А так, он знает, что может выпить кружку до матча, кружку в перерыве. И все, ему больше и не надо. В моем детстве на стадионах продавали еще более крепкие напитки. И никаких конфликтов не было, никто не дрался. Все зависит от культуры, от воспитания.

, главный тренер сборной России:

Первое пиво я выпил в Германии. Мы победили со счетом 1:0 в 37-градусную жару, сохранили место в Бундеслиге. Захожу в раздевалку с жары, первое, что попалось, хватаю и пью. Сначала не понял, что пью. Когда оторвался, понял, что пива выпил. Заходя на стадион, человек может выпить чего угодно, не только пива, а потом пьяным сидеть. А можно прийти на стадион, заказать то же самое пиво. Плюсом будет, что это культурно, нормально. Большой плюс, что это в бюджет стадиона и клуба. Можно сделать это в нескольких турах, посмотреть, как это будет выглядеть, а потом внедрить.

Негативных мнений, по крайней мере, на поверхности не обнаружено. А вы на чьей стороне? Разрешающих или запрещающих?