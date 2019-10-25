Арнольд Шварценеггер назвал свой любимый футбольный клуб

Известный голливудский актер и в прошлом бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что болеет за «Ливерпуль» и поделился ожиданиями от предстоящего матча мерсисайдцев против «Тоттенхэма».
Шварценеггер приехал в Великобританию на промо-тур своего нового фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Мне нравится «Ливерпуль». Они не всегда играют успешно, но сейчас определенно настало их время. Иногда я не понимаю, почему они проигрывают проходные матчи. Зато потом возвращаются. У меня, например, есть известная фраза: «Я вернусь». Они так и делают.
Шварценеггер дал прогноз, что команда Юргена Клоппа одержит победу над «шпорами» со счетом 2:1. Еще один актер из нового «Терминатора» Гэбриел Луна сказал, что «Ливерпуль» победит со счетом 2:0.
В своем прошлом матче в Лиге чемпионов «Ливерпуль» обыграл бельгийский «Генк».