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Арнольд Шварценеггер назвал свой любимый футбольный клуб

сегодня, 17:42

Известный голливудский актер и в прошлом бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что болеет за «Ливерпуль» и поделился ожиданиями от предстоящего матча мерсисайдцев против «Тоттенхэма».

Шварценеггер приехал в Великобританию на промо-тур своего нового фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Мне нравится «Ливерпуль». Они не всегда играют успешно, но сейчас определенно настало их время. Иногда я не понимаю, почему они проигрывают проходные матчи. Зато потом возвращаются. У меня, например, есть известная фраза: «Я вернусь». Они так и делают.

Шварценеггер дал прогноз, что команда Юргена Клоппа одержит победу над «шпорами» со счетом 2:1. Еще один актер из нового «Терминатора» Гэбриел Луна сказал, что «Ливерпуль» победит со счетом 2:0.

В своем прошлом матче в Лиге чемпионов «Ливерпуль» обыграл бельгийский «Генк».

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   72 / 890
сегодня в 18:08
Да же Терминаторы за Ливерпуль крутяк
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   72 / 890
сегодня в 18:07
Сразу видно дружит с головой
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил L.F.C.
   1 / 890
сегодня в 18:03
Арни за нас, Сталлоне, вроде, за Эвертон. А за мю уэбб.
Неудивительно, нужны стальные los cojones, чтобы болеть за "Эвертон". А за ТТХ Майк Дин болеет.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   3 / 890
сегодня в 18:02
Время Арни ушло, как и ливерпуля.)
L.F.C.
L.F.C.
   31 / 890
сегодня в 17:57
Арни за нас, Сталлоне, вроде, за Эвертон. А за мю уэбб.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   1 / 890
сегодня в 17:56
С такой фамилией - ШварцеНЕГГЕР должен за Зенит болеть.
Уж не за "Спартак", это точно, он не с Кавказа))
LOpp
LOpp
   47 / 890
сегодня в 17:46
С такой фамилией - ШварцеНЕГГЕР должен за Зенит болеть.
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