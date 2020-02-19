«Рома» - «Гент»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:17

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Рома» на стадионе «Олимпико» примет бельгийский «Гент». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

«Рома»

Римский клуб находится в откровенном кризисе. Команда Пауло Фонсеки не побеждала в пяти предыдущих поединках, проиграв четыре из них. Поражения от «Аталанты» (1:2), «Болоньи» (1:2) и «Сассуоло» (2:4), откинули «Волков» уже на пятую строчку в турнирной таблице Серии А.

В плей-офф Лиги Европы «Рома» прошла со второго места группы J, сенсационно проиграв борьбу за первую строчку турецкому «Башакшехиру». В шести матчах команда отметилась двумя победами и тремя ничейными исходами и одним поражением.

«Гент»

«Индейцы» вполне предсказуемо стали победителем группы I, где их соперниками были «Вольфсбург», «Сент-Этьен» и «Александрия». За шесть матчей «Гент» не проигрывал, взявши три победы и три ничьи.

В чемпионате Бельгии «Гент» идет на втором месте, отставая от лидера «Брюгге» на девять зачетных пунктов. Команда выиграла 4 из 5 предыдущих поединков. В последнем матче «Индейцы» обыграли в гостях «Эйпен» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» - 1.460

Ничья – 4.530

Победит «Гент» - 6.920

Статистика

В 2009 году соперники играли в одной группе Лиги Европы. В обоих матчах победила «Рома» - 3:1 дома и 7:1 в гостях.

«Рома» не побеждала в 4 последних домашних матчах – 3 поражения и 1 ничья.

«Гент» выиграл 4 предыдущих гостевых поединка.

Прогноз

После серии неудачных матчей «Волки» кинут все силы на то, чтобы взять удачный старт в плей-офф Лиги Европы. Но у команды Пауло Фонсеки откровенно разладилась игра, особенно в обороне.

«Гент» в последние годы зарекомендовал себя, как неуступчивую команду, которой по силам преподнести сюрприз. Учитывая актуальные проблемы «Ромы», полагаем, что гостям под силу уйти от крупного поражения в Риме. В БК Pinnacle ставку на Ф2(+1,5) можно разместить с выгодным коэффициентом 1.67.